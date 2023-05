Dr. Geoffrey Hinton is weg bij Google. De pionier van neurale netwerken stapt op omdat hij onbegrensd zijn visie over de gevaren van AI wil aankaarten. Volgens Hinton is er sprake van een ‘existentieel risico’ als een daadwerkelijk digitale intelligentie ten tonele verschijnt.

Hinton zegt deels spijt te hebben van zijn bijdrage aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. “Ik troost mezelf met het bekende excuus: als ik het niet had gedaan, zou iemand anders hetzelfde hebben verricht,” zegt Hinton tegenover The New York Times.

De academicus (75) is al sinds 1972 geïnteresseerd in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, toen hij constateerde dat AI-tech kon profiteren van neurale netwerken. Deze netwerken bootsen de functie na van het menselijk brein in de zin dat het bestaat uit onderling verbonden processoren en ’trainbaar’ is. Chatbots als ChatGPT hebben met deze methode de vaardigheid ontwikkeld om op een ‘menselijke’ manier te communiceren, ook al is de technologie zich nog volop aan het ontwikkelen.

Zorgelijk

Hij ziet het democratiseren van de inzet van AI als een zorgelijke ontwikkeling. “Het is moeilijk om je voor te stellen hoe je kunt voorkomen dat kwaadwillende actoren er slechte dingen mee doen.” Hinton heeft zijn zorgen over AI uitgesproken in een telefoongesprek met Google-CEO Sundar Pichai, maar laat niet los wat er precies gezegd is.

Hinton sprak eind maart al over de invloed van AI in gesprek met CBS. Destijds had hij al een aantal waarschuwingen over de inzet van kunstmatige intelligentie, maar bleef een definitieve afkeuring van de technologie uit. Niet al te gek wegens zijn toenmalige dienstverband bij Google. Het bedrijf heeft allerlei AI-initiatieven op poten gezet, veelal in concurrentie met OpenAI en daarmee diens investeerder Microsoft.

