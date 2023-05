Dat data steeds belangrijker wordt, weet ook Microsoft. Het bedrijf hoopt organisaties geld, tijd en moeite te besparen door een nieuw dataplatform aan te bieden: Microsoft Fabric. Het integreert bestaande oplossingen vanuit de MS-suite om data-analyse te vereenvoudigen.

Het platform bevindt zich vooralsnog in Public Preview, hoewel Premium-gebruikers van Microsoft’s datavisualisatie-software Power BI er gelijk mee aan de slag kunnen. Vanaf 1 juli kunnen alle Power BI-klanten gebruik maken van Fabric. In het teken van Microsoft Build komt de techgigant met details over de aard van het nieuwe platform.

Workloads

Het platform bestaat uit zeven “core workloads”, die samen ervoor moeten zorgen dat klanten niet voor elke soort data-analyse een andere vendor nodig hebben. Allereerst is er Data Factory, dat meer dan 150 connectors aanbiedt voor cloud- en on-prem-databronnen. Binnen deze workload is het mogelijk om de data in kwestie te transformeren en een pipeline op te zetten.

Synapse Data Engineering verzorgt vervolgens authoring-mogelijkheden voor Apache Spark. Daarnaast is er Synapse Data Science dat een end-to-end workflow aanbiedt voor dataspecialisten om bijvoorbeeld AI-modellen te bouwen en te trainen en om hierbij samen te werken met andere developers. Synapse Data Warehousing belooft de snelste SQL-prestaties aan te bieden bij open data-formats. Het gaat hier om een samenvoeging van een lakehouse en data warehouse. Fabric moet als dataplatform zo min mogelijk afwijken van standaard dataformats, zodat gebruikers niet te maken hebben met de beruchte “vendor lock-in” waarbij het te moeilijk en tijdrovend is om weer van aanbieder te wisselen.

Synapse Real-Time Analytics dient ervoor te zorgen dat semi-gestructureerde data vanuit IoT-devices, telemetrie, logs en meer met krachtige prestaties en lage latency verwerkt wordt. Binnen de aangekondigde workloads bevindt ook het bestaande Power BI zich, dat aangeeft dat het een plekje kan vinden onder de motorkap van Fabric. Microsoft geeft zelf aan dat deze datavisualisatie al erg nauw geïntegreerd is binnen de Microsoft 365-suite. Ten slotte is Data Activator er om in real-time data te monitoren en te detecteren als er bepaalde patronen ontstaan, zonder dat daar programmeer-ervaring voor nodig is.

En AI natuurlijk

Inmiddels valt te verwachten dat er bij een nieuw softwareplatform AI geïntegreerd is, en al helemaal als het dataverwerking betreft. De Azure OpenAI Service biedt op elke laag assistentie. Zoals verwacht staat deze feature bekend als Copilot in Microsoft Fabric. De werkzaamheid van het platform is dus niet afhankelijk van uitgebreide codeer-ervaring, hoewel dat natuurlijk altijd van pas zal blijven zijn. Wie in ieder geval in menselijke taal kan uitleggen waar men naar op zoek is binnen de data, kan terecht bij de Copilot-functie die het voor de gebruiker analyseert. Deze functionaliteit heeft echter nog geen releasedatum, dus het is even wachten op deze AI-functionaliteit.

Fabric wordt al ingezet door een aantal grote bedrijven, waaronder T-Mobile en Aon. Men spreekt daar over het voordeel dat het gebrek aan data silo’s met zich meebrengt, oftewel het ongewenst opsplitsen van data binnen een organisatie. De toekomst zal uitwijzen hoe Fabric zich binnen de drukke data-analyticsmarkt gaat bevinden. De troef die Microsoft in handen heeft, is in ieder geval de uitgebreide integratie met bestaande 365-diensten.

