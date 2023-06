Deeploy haalt 2,5 miljoen euro op tijdens een investeringsronde. Het geld zal dienen om het AI-bedrijf klaar te maken voor de aankomende Europese AI-wet, om Europees te gaan spelen en om het team uit te breiden.

AI kent steeds meer toepassingsgebieden. De technologie kan een werknemer efficiënter laten werken, maar komt niet zonder risico’s. Een AI-toepassing kan bijvoorbeeld discriminatie in de organisatie laten binnensluipen. Dat gebeurt als het model achter de AI-tool opgeleerd werd met trainingssets die een bias bevatte.

Deeploy ziet ook net kansen voor AI om een organisatie objectiever te maken. Zo ziet het kansen in de financiële sector waar AI een objectief oordeel kan vellen over kredietaanvragen, omdat het geen vooringenomenheid zou hebben. Het bedrijf ontwikkelt software om bedrijven inzicht te geven in de kansen van AI-toepassingen in hun organisatie. Daar begon het pas in augustus 2020 mee.

Voorbereiden op AI-wet

In een recente investeringsrond weet het bedrijf 2,5 miljoen euro op te halen, dat deelt het mee in een persbericht. Het geld zal gebruikt worden om het platform uit te bouwen in lijn met de aankomende Europese wetgevingen zoals de AI-wet.

Verder zijn er plannen om de Europese uitrol in een stroomversnelling te brengen. Tot slot dient het geld voor de uitbreiding van het implementatieteam.