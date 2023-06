Contentsquare voegt nieuwe functionaliteit toe aan zijn analyticsplatform. Denk aan verbeterd mobiele app-gebruik, benchmarks en inzichten in product- en promotiecampagnes.

Het Contentsquare-platform voor klantengedrag geeft bedrijven, zoals winkels, rijke en contextuele inzichten in het (online) klantengedrag, hun gevoelens en mogelijke intenties. Hierdoor kunnen zij vervolgens online verbeteren en meer omzet genereren.

Nieuwe functionaliteit

Nieuw toegevoegde functionaliteit moet deze analyticsmogelijkheden uitbreiden. Contentsquare Advanced Mobile App Analytics (CS Apps) biedt geavanceerde mobiele analysemogelijkheden, zoals uitgebreide monitoring. Ook ondersteunt het mobiele apps in de belangrijkste frameworks, waaronder iOS, Android, Flutter en React Native.

De tool moet de in-app-ervaring van eindgebruikers verbeteren en laat ook zien welke mogelijkheden er zijn om prestaties te verbeteren, de customer journey te verbeteren en gebruikstijd en conversie te verhogen. Denk onder meer aan het detecteren van bugs, API- of crashfouten oplossen en in realtime problemen verhelpen. Hierdoor moeten betere mobiele ervaringen en customer journeys tot meer conversie leiden.

De nieuwe tool Contentsquare Benchmarks (CS Benchmarks) geeft merken de kans hun gebruikerservaring te vergelijken met geanonimiseerde data van directe concurrenten. Denk aan analyses van conversiepercentages, laadtijden, gemiddelde waarde in de winkelwagen of weergaven per sessie.

Daarnaast geeft de nieuwe CS Retail Media-tool winkels en merken de mogelijkheid producten en de prestaties van promoties te analyseren en real-time informatie over ervaringen delen. Dit voor meer inzicht in marktinformatie die traditioneel moeilijk of langzaam toegankelijk was, zoals de prestaties van producten en artikelnummers.

Verder is CS Dara uitgebracht. Hiermee kunnen bedrijven en winkels de toegankelijkheid van hun online omgevingen verbeteren. Vooral om (potentiële) klanten met beperkingen, toch de beste digitale mogelijkheden te bieden.

