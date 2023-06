IT-bedrijf Ilionx uit Utrecht versterkt zich met de overname van Inergy uit Woerden. Laatstgenoemde is een specialist op het gebied van data-analytics.

Ilionx omschrijft zichzelf als een kennis- en implementatiepartner binnen de sector, met als algemene missie om de complexe IT-wereld behapbaar te maken. Het FD bericht dat Ilionx al 1200 werknemers in dienst heeft, verspreid over dertien Nederlandse kantoren. Door de overname komt de teller op 1500 te staan.

Inergy zou het aanbod van Ilionx met name voor lokale overheden en gereguleerde markten een stuk aantrekkelijker maken, aldus het persbericht.

Meer eenvoud

De naam van Inergy zal niet meteen uit Woerden verdwijnen, maar het gaat wel op binnen Ilionx. Inergy is ook al sinds 1999 bezig. Het had al een partnership met Snowflake om klanten daarvan te assisteren. Daarnaast biedt het managed analytics-services en LIAS-software, dat zich richt op het digitaal plannen en aansturen van werkzaamheden.

Door de overname zou het bedrijf meer groei kunnen realiseren “door de commerciële slagkracht, snelheid en opschaling die nu beschikbaar komt.”

Directeur en grootaandeelhouder van Inergy Mathijs van Houweninge denkt dat klanten door de overname nog beter bediend gaan worden. ” “Het brede portfolio maakt dat wij onze klanten en prospects nog beter kunnen bedienen. We hebben nu toegang tot veel nieuwe expertises en ervaring én een grote executiekracht op complexe vraagstukken. Met ons gezamenlijke portfolio, kennis en ervaring kunnen we nog beter invulling geven aan ons credo ‘We improve performance’. Deze stap met Ilionx is een schitterend vervolg op de buy-and-build fase die we met Main Capital de afgelopen jaren hebben doorlopen. Ik ben supertrots op onze Inergeeks en het vertrouwen dat klanten ons al jarenlang iedere dag geven.”

Van Houweninge blijft aan het bedrijf verbonden als aandeelhouder en adviseurt, maar Joost Henskens neemt het stokje als directeur over. “Er is niet alleen een match op expertise en portfolio, ook de bedrijfsculturen passen goed bij elkaar,” weet Henskens. “Ilionx is een professionele, bevlogen en innovatieve partij die de omvang heeft om kansen te creëren en tegelijkertijd lokaal is georganiseerd. De kracht van samenwerken, mensgerichtheid en persoonlijke ontwikkeling staan zowel bij Ilionx als bij Inergy hoog in het vaandel en dat is voor ons een belangrijke afweging geweest.”

Lees ook: Ilionx versterkt Salesforce-portfolio met overname Redbook ICT