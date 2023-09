Wereldwijd komt er een fonds van 20 miljoen dollar beschikbaar voor AI-onderzoek vanuit de filantropische arm van Google. Problemen zoals bevooroordeling van AI-modellen en security-risico’s rondom LLM’s moeten aangepakt worden door academici. Geld komt vanuit het zogeheten Digital Futures Project.

Google.org-directeur Brigitte Hoyer Gosselink benoemt deze uitdagingen en stipt daarnaast aan welke kansen er voor AI volgens haar liggen. “AI heeft de potentie om onze levens gemakkelijker te maken en enkele van de meest complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals het voorkomen van ziektes, het verbeteren van de werking van steden en het voorspellen van natuurrampen.”

Tip: Google zet volgende stap om AI voor iedereen beschikbaar te maken

Responsible AI

Met andere woorden: de kansen zijn enorm, maar de expertise is nog niet waar het dient te zijn. Academische instellingen en denktanks kunnen zich melden bij Google.org, maar er zijn al ontvangers van de Digital Futures Project. Nonprofits zoals de Aspen Institute en SeedAI hebben al groen licht voor investeringen gekregen.

Het onderwerp van ‘Responsible AI’ staat hoog in het vaandel bij Google en andere big tech-bedrijven. Zo heeft Microsoft uitgelicht hoe het de best practices voor ethisch gefundeerde AI-toepassingen wil vormgeven. Google heeft een vergelijkbare pagina. Daarnaast presenteerde het tijdens Google Cloud Next hoe het met een uitgebreid Vertex AI bedrijven in staat wil stellen om gebruik te maken van AI terwijl data veiliggesteld blijft.

Lees ook: Google Cloud breidt Vertex AI uit, klanten meer dan 100 LLM’s tot hun beschikking