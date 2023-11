HubSpot heeft onlangs de B2B-dataleverancier Clearbit overgenomen. De integratie van intelligente tooling en zakelijke data van Clearbit moet klanten van het HubSpot CRM-platform meer gegevens en betere inzichten bieden.

Omtrent de overname van Clearbit werden geen financiële gegevens bekend gemaakt. Over het doel van de overname is bekend dat het de klanten van het HubSpot CRM-platform nog meer mogelijkheden moet bieden.

Volgens HubSpot CEO Yamini Rangan is het voor zijn bedrijf de afgelopen jaren eenvoudiger geworden bedrijfsgegevens te verzamelen deze in het eigen platform te stoppen. Maar zijn er ook nog steeds een aantal uitdagingen, zoals het analyseren en gebruiken van deze data.

Met de technologie en data van Clearbit moet dit een stuk makkelijker worden. Hiermee kunnen HubSpot-gebruikers straks hun eigen interne klantendata verrijken met meer real-time externe context. Dit moet uiteindelijk betere inzichten bieden waarmee ze direct aan de slag kunnen gaan.

Tool voor data-verrijking

Clearbit was oorspronkelijk een tool waarmee gebruikers e-mailadressen van bedrijven en informatie over medewerkers konden zoeken. Denk daarbij in het laatste geval aan namen, functietitels en andere details als social media-accounts.

In de loop der tijd werd deze functionaliteit uitgebreid met een complete suite van tools voor sales-, marketing en operations-teams. Onder meer via integraties met CRM-tools als die van HubSpot, maar ook Salesforce. Ook leverde Clearbit technologie voor het verrijken van leads, contacten en accounts met eigen verzamelde en externe (openbare) gegevens.

Meer recent past de B2B-dataspecialist LLM-modellen toe voor het omzetten van ongestructureerde data in gestandaardiseerde datasets voor B2B-teams.

Roadmap integratie

De overname heeft nog enkele maanden nodig om definitief af te sluiten. De tooling van Clearbit blijft voorlopig als standalone-versie beschikbaar, maar wordt in de toekomst in het HubSpot-platform geïntegreerd.

