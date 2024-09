Salesforce koopt content delivery-platform Zoomin

Salesforce neemt de Israëlische content delivery-platformaanbieder Zoomin over. Hiermee krijgt de CRM- en cloudgigant een specialist in handen voor het beter verwerken van ongestructureerde data. Dit moet vooral de mogelijkheden van de recent aangekondigde Agentforce AI-agents verbeteren.

Met de overname biedt Salesforce de kans nog betere data naar zijn eigen platforms, toepassingen en systemen te sturen. Zoomin is de ontwikkelaar van een content delivery-platform waarmee bedrijven makkelijker ongestructureerde data kunnen verwerken. Vooral gaat het hierbij om die ongestructureerde en technische data die zich vaak diep in de haarvaten van bedrijven bevindt.

Met behulp van de tools van Zoomin kunnen bedrijven deze onverwerkte data makkelijker invoeren in AI-modellen en -systemen. Hierdoor leveren deze op hun beurt weer meer accurate antwoorden op zoekvragen van medewerkers.

Integratie in Agentforce

Salesforce is van plan de technologie van de overgenomen Israëlische specialist in zijn eigen recent geïntroduceerde Agentforce-platform. De Agentforce-agents, die is staat zijn complexe redeneringen en beslissingen uit te voeren, kunnen hierdoor straks beter ongestructureerde data begrijpen en gebruiken voor hun acties, is de bedoeling.

Naast het beter gebruik van ongestructureerde data door de Salesforce Agentforce AI-agents, biedt de integratie ook betere automatiseringsmogelijkheden voor klantenservice, accuratere verkoopvoorspellingen en effectievere marketingstrategieën. Uiteindelijk moet dit Agentforce de noodzakelijke inzichten en acties bieden die eerder via traditionele AI-methoden niet mogelijk waren, geeft de CRM- en cloudgigant aan.

Salesforce zegt verder dat het de Zoomin-technologie in eerste instantie gaat gebruiken voor toegang tot de ongestructureerde data die bedrijven hebben in hun Salesforce Data Cloud- en Sales Cloud-platforms. Later komt de functionaliteit naar zijn andere cloudplatfoms.

Niet de enige overname

Financiële details over de overname van Zoomin zijn niet bekend gemaakt. De Israëlische startup heeft een waarschijnlijke marktwaarde van 450 miljoen dollar (zo’n 402 miljoen euro). Tot vandaag wist het daarnaast 70 miljoen dollar aan investeringskapitaal op te halen. De overname moet in januari 2025 zijn afgerond.

Zoomin is overigens niet het enige Israëlische bedrijf dat Salesforce recent heeft overgenomen. Onlangs nam het bedrijf ook al voor 1,9 miljard dollar de cloud data backup-specialist Own over. Dit was voor Salesforce de grootste overname ooit sinds de aankoop van Slack.

