Cegeka breidt zijn activiteiten opnieuw uit. Ditmaal met een overname binnen België, waar de IT-dienstverlener ook zijn oorsprong kent. Onlangs werd de Belgische Digital Experience Monitoring (DEM)-specialist Key-Performance overgenomen.

Met de overname krijgt Cegeka een specialist in handen op het gebied van diensten als Application Performance Management (APM), Performance en load testing en Autonomous Performance Optimization. Daarnaast biedt het bedrijf diensten op het terrein van DevOps, weboptimalisatie, implementatietrajecten en consultancy.

Hoewel Key-Performance een Belgische speler is, heeft het ook activiteiten in Luxemburg en in Nederland. Er zijn geen financiële details bekend zijn

Integratie in Cegeka Managed Services

Cegeka wil met het inlijven van de DEM-specialist zijn eigen expertise op het gebied van observability en APOM-kennis verder uitbreiden. De mogelijkheden die Key-Performance biedt zullen worden geïntegreerd met het Cegeka Managed Services-portfolio. Dit moet klanten uiteindelijk helpen een volgende stap te nemen voor het optimaliseren van hun digitale ervaringen.

Meer overnames in 2023

Cegeka heeft dit jaar al meer bedrijven overgenomen voor het verstevigen van zijn portfolio. Onlangs wist de IT-dienstverlener nog na een lang proces de overname van zijn Amerikaanse branchegenoot CTG te realiseren.

