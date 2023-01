DataCore maakt de overname van Object Matrix bekend. Het bedrijf ontwikkelt object storage-oplossingen voor on-premises en cloud. DataCore wil zijn edge storage-portfolio met de overname versterken.

Object Matrix is populair onder mediabedrijven en providers. Organisaties gebruiken de object storage-oplossingen om data in verschillende opslagbronnen centraal te beheren. Bekende klanten zijn Warner Bros, BBC en NBC Universal.

Object Matrix is voortaan onderdeel van DataCore, een leverancier van diverse oplossingen voor object, block en file storage. Object Matrix belandt in het Perifery-portfolio van DataCore, een aanbod van software en appliances voor storage in edge-omgevingen.

DataCore en edge

DataCore heeft hoge verwachtingen van de edge. De organisatie gelooft dat bedrijven gegevens steeds vaker bij de bron zullen verwerken in plaats van in de cloud.

Daarvoor hebben organisaties volgens DataCore oplossingen nodig als die van Object Matrix. Het nieuwe dochterbedrijf maakt het mogelijk om gegevens in diverse opslaglocaties met een centraal systeem te beheren.

“Gartner voorspelt dat meer dan 50 procent van alle zakelijke gegevens tegen 2025 in edge-omgevingen worden gegenereerd en verwerkt”, aldus Abhijit Dey, algemeen directeur van DataCore Perifery.

Vorig jaar breidde DataCore het Perifery-portfolio uit met SymplyPerifery, een appliance waarmee mediabedrijven gegevens van diverse systemen in een edge-omgeving kunnen archiveren.

Kubernetes

Naast object storage focust DataCore op Kubernetes. In mei 2022 onthulde de organisatie DataCore Bolt, een storageplatform voor containers. Later dat jaar bespraken we de release in een interview met Pieter van de Burg, Senior Solutions Architect bij DataCore.

DataCore Bolt werd ontwikkeld op basis van OpenEBS MayaStor, een open-source project en een van de populairste container storage-oplossingen van het moment. MayaData, de oorspronkelijke ontwikkelaar van OpenEBS MayaStor, werd in 2021 overgenomen door DataCore. DataCore Bolt is een commerciële versie van OpenEBS MayaStor.

Tip: 50 procent van je data komt straks vanuit de edge