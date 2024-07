Nvidia introduceert 3D-frameworks voor AI-ontwikkelaars

Nvidia breidt het Inference Microservices-aanbod uit met trainingsmogelijkheden voor 3D-werelden. Daarnaast gaat Nvidia de gebruikers van Hugging Face ondersteunen bij snellere training van AI-modellen.

Hugging Face-gebruikers krijgen toegang tot nieuwe inferencing-as-a-service diensten die draaien op de DGX Cloud van Nvidia. Gebruikers van het machine learning-platform kunnen aanspraak maken op de cloud voor snellere prestaties. Voornamelijk voor het uitzoeken van het juiste AI-model voor de bedrijfsnoden, moet de nieuwe mogelijkheid verbeteringen brengen.

Met Nvidia Inference Microservices (NIM) wordt een enterprise-aanbod voorzien voor het sneller en eenvoudiger implementeren van AI-modellen. Via het aanbod kunnen ontwikkelaars AI-modellen aanvullend trainen met bedrijfsdata.

3D-training

Een weg die NIM nu inslaat is het trainen van driedimensionale AI. Zo komt er de nieuwe Fast Voxel Database (fVDB) NIM-dienst. Het fVDB-deep-learning-framework heeft zelf ook een korte introductie nodig. Het framework is een uitbreiding op OpenVDB en geeft ontwikkelaars mogelijkheden om virtuele represtentaties te creëren van plaatsen in de echte wereld. Het heeft vier keer de ruimtelijke schaal van eerdere frameworks, met drie en een half keer betere prestaties. Ontwikkelaars krijgen via fVDB toegang tot een grote hoeveelheid datasets.

Use-cases voor het framework zijn robots of zelfrijdende auto’s. Dergelijke zaken hebben een virtuele kopie nodig van de echte wereld om veilig te opereren.

Daarnaast kondigt Nvidia de preview aan van USD Code, USD Search en USD Validate. De basis van deze diensten is het Universal Scene Description-format. De Code-dienst werkt voor het generen van Python. Het zoek-aanbod geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om de OpenUSD 3D-data door te spitten met vragen in natuurlijke taal. De laatste dienst verzekert ontwikkelaars dat bestanden die worden toegevoegd ook compatibel zijn met OpenUSD release-versies.

“De generatieve AI-boom voor de zware industrie is aangebroken”, zegt Rev Lebaredian, vice-president van Omniverse en simulatietechnologie bij Nvidia. “Tot voor kort werden digitale werelden vooral gebruikt door de creatieve industrie. Nu, met de verbeteringen en toegankelijkheid die Nvidia NIM-microservices naar OpenUSD brengen, kunnen alle industrieën virtuele werelden op basis van de fysieke wereld en digitale tweelingen bouwen om innovatie te stimuleren en zich tegelijkertijd voor te bereiden op de volgende golf van AI: robotica.”

