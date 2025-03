OpenAI voegt Anthropics MCP toe voor verbeterde LLM-functionaliteit

OpenAI voegt ondersteuning toe voor MCP, een open-source technologie die grote taalmodellen (LLM’s) gebruiken om taken uit te voeren in externe systemen.

OpenAI CEO Sam Altman kondigde de stap deze week aan, meldt SiliconANGLE. Deze ontwikkeling is bijzonder, deels omdat MCP is ontwikkeld door Anthropic PBC, de best gefinancierde startup-rivaal van de ontwikkelaar van ChatGPT.

Bij de lancering is de ondersteuning voor MCP beschikbaar in OpenAI’s Agents SDK. Dit is een open-source toolkit die ontwikkelaars gebruiken om kunstmatige intelligentie-agenten te bouwen. In de komende maanden zal OpenAI MCP integreren in de desktopclient van ChatGPT en de Responses API. Dat is de applicatieprogrammeerdienst waarmee ontwikkelaars toegang krijgen tot de LLM’s.

Versnellen van integraties

Bedrijven kunnen hun LLM’s nuttiger maken door ze te verbinden met externe systemen. Een detailhandelaar kan bijvoorbeeld een taalmodel toegang geven tot een database met productvermeldingen en het gebruiken om winkeladvies te genereren. Het bouwen van dergelijke integraties was voorheen een tijdrovende klus.

Het MCP-protocol van Anthropic vergemakkelijkt deze taak. Het biedt softwarebouwstenen die ontwikkelaars kunnen gebruiken om hun LLM’s snel te verbinden met externe systemen. Volgens het bedrijf duurt het creëren van integraties met het protocol in sommige gevallen minder dan een uur.

MCP stelt LLM’s niet alleen in staat om gegevens op te halen uit externe systemen, maar ook om acties uit te voeren in die systemen. Een LLM dat geoptimaliseerd is voor coderingstaken zou het protocol kunnen gebruiken om een configuratiescript op een cloudinstantie uit te voeren. Een AI-gestuurd marketinghulpmiddel kan op zijn beurt advertentieprestaties invoeren in een analytics-applicatie. De beslissing van OpenAI om ondersteuning voor MCP toe te voegen, maakt dergelijke functies beschikbaar voor gebruikers van ChatGPT Desktop, Responses API en Agents SDK.

MCP maakt gebruik van een technologie genaamd JSON-RPC om gegevens tussen LLM’s en de systemen waarmee ze verbinding maken, te verplaatsen. Volgens Anthropic voegt de nieuwste versie van het protocol een functie toe die bekend staat als JSON-RPC batching. Hiermee kan MCP meerdere LLM-gegevensverzoeken in één groot verzoek verpakken, wat de efficiëntie verhoogt.

De nieuwe versie maakt het ook gemakkelijker voor MCP-ingeschakelde systemen om meldingen naar de LLM’s te sturen die daartoe toegang hebben. Daarnaast heeft Anthropic het autorisatiemechanisme van MCP geüpgraded naar OAuth 2.1. Dit is de nieuwste versie van OAuth, een technologie die helpt bij het opzetten van veilige verbindingen tussen applicaties.

Eigen integratie Microsoft

Tegen de achtergrond van deze updates lanceerde OpenAI-investeerder Microsoft een nieuwe MCP-integratie van eigen hand. Het bedrijf bracht een tool uit genaamd Playwright MCP, die het door Anthropic ontwikkelde protocol combineert met zijn eigen Playwright-software.

Microsoft ontwikkelde Playwright oorspronkelijk om het testen van websites op bugs te vergemakkelijken. De software, die beschikbaar is onder een open-source licentie, kan automatisch acties in een browser uitvoeren. De onlangs uitgebrachte Playwright MCP-tool van Microsoft benut de webbrowserfuncties van Playwright om LLM’s met webpagina’s te laten interactie hebben.

Ontwikkelaars kunnen de tool gebruiken om taken zoals het invullen van formulieren te automatiseren. Volgens Microsoft stelt Playwright MCP ook LLM’s die geoptimaliseerd zijn voor codering in staat om website-testtaken te automatiseren.