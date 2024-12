Databricks nadert mega-investering van 9,5 miljard

Met een ingeschatte marktwaarde van 60 miljard dollar doet Databricks goede zaken. Het bedrijf zal deze week naar verwachting 9,5 miljard dollar via durfinvesteerders binnenhalen.

De ambities van Databricks liegen er niet om. Nadat het een succesvolle architectuur voor AI-workloads neerzette met de lakehouse, zijn de pijlen nu gericht op de analytics-markt. Uitgebreide mogelijkheden voor het aansturen van GPU’s, grote wijzigingen aan het Data Intelligence Platform en een snel groeiend Databricks SQL geven de nieuwe ambities en beloftes weer. We schreven er afgelopen juli uitgebreid over op basis van Databricks’ Data + AI Summit:

Geld nodig

Hoewel de terugkerende omzet van projecten als Databricks SQL al veelbelovend is (400 miljoen dollar in dat geval), zijn er forsere bedragen nodig om vaart te geven aan de nieuwe projecten. Durfinvesteerders Thrive, a16z, Insight en GIC zullen een reusachtige investeringsronde gaan leiden. Deze week is Databricks van plan hierdoor 9,5 miljard dollar bij te schrijven, bijna het dubbele van wat aanvankelijk de doelstelling was voor deze ronde.

Dat de investeerders positief zijn, blijkt uit het feit dat Databricks’ waardering in dit proces is opgekrikt. Eind november spraken bronnen van Reuters over 55 miljard dollar, terwijl dat nu 60 miljard dollar bedraagt. Ook was het op te halen bedrag lager: 8 miljard dollar. Desondanks spreken investeerders over een koopje voor de VC-firma’s, aangezien er naar verwachting 3,8 miljard dollar aan jaaromzet binnengehaald lijkt te worden.

Bovenop de mega-investering vanuit venture capital is Databricks tevens op zoek naar een lening. 2,5 miljard dollar zou via directe kredietverstrekkers gezocht worden, terwijl er daarnaast 2 miljard aan schuldfinanciering op de planning staat.

Nog niet winstgevend

Het goede nieuws voor Databricks terzijde zullen er op den duur nóg betere prestaties verwacht worden. Ook al bestaat het bedrijf al elf jaar, nog geen enkel kwartaal is winstgevend geweest. Dat is niet zo gek bij techfirma’s, zeker als er forse investeringen nodig zijn om een competitieve positie in te nemen op de markt. Maar op den duur zullen de geldschieters en Databricks zelf op zoek zijn naar groene getallen, wellicht als de alomvattende AI-hype de komende jaren wordt omgezet naar een alomvattende AI-adoptie.

