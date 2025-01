Databricks verzekert zich van 15 miljard dollar aan financiering

Databricks heeft zijn Serie J-financieringsronde afgesloten met een recordbedrag van 10 miljard dollar, wat het bedrijf waardeert op 62 miljard dollar. Het bedrijf plant investeringen in nieuwe AI-producten, overnames en internationale expansie. Ook is er een lening van 5,25 miljard dollar afgesloten bij meerdere banken.

QIA, het staatsinvesteringsfonds van Qatar, heeft opnieuw deelgenomen aan de ronde, samen met nieuwe investeerders zoals Temasek en onderdelen van Macquarie Capital. Een opvallende toevoeging is Meta, dat veel minder vaak in start-ups investeert dan Microsoft of Alphabet.

Ambitieuze plannen voor AI-innovatie

Databricks heeft grootse plannen met het opgehaalde kapitaal. Het bedrijf wil investeren in nieuwe AI-producten, overnames doen en zijn internationale go-to-market activiteiten uitbreiden. Een deel van het geld zal ook worden gebruikt om huidige en voormalige werknemers liquiditeit te bieden en gerelateerde belastingen te betalen. Het uiteindelijke doel, een IPO, is vooralsnog een stip op de horizon. Volgens Ali Ghodsi, CEO en medeoprichter van Databricks, was het “dom” geweest om in turbulente tijden de beurs te betreden.

Ghodsi benadrukt het belang van deze investeringsronde: “We ontvingen overweldigende interesse van zowel nieuwe als bestaande investeerders en strategische partners die geloven in onze visie en marktimpact. Deze partners zijn gericht op het langetermijnsucces van Databricks en onze snel groeiende klantenbasis.”

Nog meer geld

Naast de aandeleninvestering heeft Databricks ook een zogeheten kredietfaciliteit van 5,25 miljard dollar afgesloten. Deze faciliteit, geleid door JPMorgan Chase en met deelname van andere grote financiële instellingen, omvat een ongebruikte kredietlijn van 2,5 miljard dollar en een termijnlening van 2,75 miljard dollar.