Ataccama Lineage brengt datastromen in kaart

Ataccama wil vertrouwen kweken in data. Dat kan alleen door het pad dat gegevens afleggen in kaart te brengen. Hiervoor heeft het bedrijf Lineage in het leven geroepen.

Twee op de vijf Chief Data Officers (CDO’s) kampen met gefragmenteerde en inconsistente IT-systemen. Ondanks allerlei investeringen in eindproducten is de data waarop ze vertrouwen nog steeds versplinterd of van een lage kwaliteit. Ataccama Lineage moet aan deze vaagheid een einde maken.

Gesprekken met data

Het bedrijf heeft al eerder gesproken over het kweken van vertrouwen in data. Of, beter gezegd: het vertrouwen in een zinnige inrichting van data. Door te zien waar records vandaan komen, hoe gevoelige gegevens zich door het IT-netwerk bewegen en waar klantendata zich bevindt, worden datastromen behapbaar.

Via AI moet het mogelijk zijn om te ‘praten met data’, zoals het soms wordt genoemd. De sleutel hierbij is dat er afscheid genomen wordt van allerlei dashboards, waar IT’ers volgens Ataccama mee doodgegooid worden. Voor AI en analytics, waarvoor data overzichtelijk ingericht moet zijn, moet Lineage als fundament gelden.

Hoe het werkt

Ataccama Lineage belooft vier voordelen te bieden. Problemen met de kwaliteit van data worden allereerst sneller opgelost, zoals wanneer records niet overeenkomen, prijsdata afwijkt in verschillende systemen en inventarisaties niet kloppen. Lineage kan achterhalen waar een probleem is ontstaan en ze zelfs oplossen.

Compliance wordt hierdoor een stuk haalbaarder, zoals wanneer de juiste gegevens moeten worden geclassificeerd als gevoelig of IP-gebonden. Ataccama wil organisaties hiermee ‘audit-ready’ maken en eventuele privacyrisico’s ontdekken voordat er een boete in het postvak belandt.

Een ander speerpunt is het leveren van end-to-end visibility van datastromen. Of de gegevens zich nu in de cloud of on-prem bevinden, Lineage moet ze kunnen ontdekken. Dankzij ‘enhanced filtering’ kunnen gebruikers ook enkel kritieke datasets raadplegen om sneller problemen op te lossen.

Ten slotte assisteert Ataccama bij cloudmigraties door redundante pipelines op te sporen, dependencies en belangrijke datasets. Gedateerde systemen zouden hierdoor niet een oorzaak moeten zijn voor verdere complexiteit in een nieuwe IT-opzet, zoals in de public cloud.

Lees ook: Kwaliteit data blijft achter en is struikelblok voor AI-inzet