De Overture Maps Foundation toont vandaag voor het eerst waar het aan gewerkt heeft. Het project heeft als doel om wereldwijde kaartgegevens openbaar toegankelijk te maken.

Eind vorig jaar berichtten we al over het platform dat door de Linux Foundation gecoördineerd wordt. Grote spelers als AWS, Meta, Microsoft en TomTom dragen eraan bij. Vandaag komt voor het eerst een pre-release dataset naar buiten, waarin meer dan 6 miljoen gebouwen voorkomen. Ongeveer 88.000 vierkante kilometer is beschikbaar in de dataset. Overture heeft grote steden als Boston, Chicago en Santa Clara al in kaart gebracht.

Verschillende bronnen

Het Overture-project ontvangt vanuit allerlei bronnen gegevens om de wereldkaart stukje bij beetje af te lopen. LiDAR-data is ingezet om de terreinhoogte te bepalen, waarvoor bijna 90 procent van de Verenigde Staten al gemeten is. Echter is bijvoorbeeld de gebouwhoogte niet overal ter wereld eenvoudig beschikbaar.

Volgens de groep moet de data door aardig wat hoepels springen om goedgekeurd te worden. Kapotte gegevens, onjuiste benamingen en gevandaliseerde data zouden allemaal opgespoord kunnen worden. Het doel is om ‘commercial grade quality’ te bereiken. Een enorme opgave, niet alleen door de mondiale schaal en de ontbrekende gegevens. Infrastructuur verandert continu, waardoor zelfs een perfecte dataset van nu binnen een kort tijdsbestek al achterhaald is.

Middels een persbericht laat Overture weten dat dit slechts het begin is. De pre-release dataset die vandaag beschikbaar gesteld wordt, is slechts een indicatie van waar het project naartoe wil. Het nodigt geïnteresseerden uit om gegevens in te zenden of zelfs deel te nemen aan het initiatief.