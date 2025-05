SAS AI Governance Map beoordeelt governance-niveau

Om organisaties te helpen bij hun AI-governance, heeft SAS de AI Governance Map gelanceerd. De tool brengt het volwassenheidsniveau op het gebied van AI-governance in kaart.

De nieuwe oplossing maakt deel uit van een groeiend portfolio aan AI-governance aanbod van SAS, ontworpen om organisaties te ondersteunen op verschillende niveaus van AI-volwassenheid. Van datagovernance tot modelmonitoring en compliance-beheer, SAS biedt technologieën die bestaande investeringen kunnen aanvullen om een volledige AI-governance levenscyclus op te bouwen.

“We hanteren een pragmatische benadering van AI-governance en erkennen dat verschillende organisaties zich in verschillende stadia van hun AI-governance inspanningen bevinden”, zegt Reggie Townsend, Vice President van SAS Data Ethics Practice. “In plaats van iets dat goed werkt te vervangen, kunnen we de hiaten opvullen om een uitgebreider AI-governance systeem te bieden dat het vertrouwen in AI-gestuurde beslissingen versterkt, operaties vereenvoudigt en AI-strategieën toekomstbestendig maakt.”

Nieuwe AI-governance oplossingen in ontwikkeling

In sterk gereguleerde sectoren beschikken veel organisaties al over robuuste governance-maatregelen om aan compliance-eisen te voldoen, maar hebben ze aanvullende AI-governance behoeften. Om deze klanten te helpen, biedt SAS een AI-governance oplossing voor de bankensector, met SAS Model Risk Management als fundament. Daarnaast heeft SAS andere branche-specifieke oplossingen in ontwikkeling.

SAS zal binnenkort een uniforme, holistische AI-governance oplossing lanceren die AI-systemen, modellen en agents kan orkestreren en monitoren. Deze oplossing, ontworpen voor de executive maar bruikbaar genoeg voor de data scientist, zal AI afstemmen op beleid, operationele efficiëntie verbeteren en organisaties helpen om met vertrouwen door hun AI-trajecten te navigeren.

Organisaties die geïnteresseerd zijn in een private preview van de oplossing later dit jaar kunnen zich hier aanmelden.

AI Governance Map als startpunt

Met decennia aan governance-ervaring moet SAS een vertrouwde gids voor organisaties op hun AI-governance reis zijn. De nieuwe SAS AI Governance Map bepaalt, beginnend met een online assessment, waar een organisatie zich bevindt op hun AI-governance pad en biedt een aangepast rapport en actieplan voor volgende stappen. Het rapport vergelijkt ook de organisatie met branchegenoten binnen de cruciale domeinen van toezicht, compliance, operaties en cultuur.

Sterke AI-governance kan volgens SAS een belangrijke onderscheidende factor zijn bij het opbouwen van vertrouwen op lange termijn met consumenten, belanghebbenden en markten. Organisaties die governance in hun innovatiecycli integreren, kunnen sneller met vertrouwen vooruitgaan, wetende dat ze proactief risico’s aanpakken met betrekking tot bias, eerlijkheid en regelgeving.

De AI Governance Map valt onder SAS AI Governance Advisory. Deze dienst helpt klanten na te denken over wat AI-governance betekent in de context van hun organisaties, stelt hen in staat te leiden met betrouwbare AI, adviseert over strategie en tactieken, en biedt toegang tot een netwerk van experts en peers.

Het assessment is beschikbaar via de SAS website.

