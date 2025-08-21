Confluent introduceert Streaming Agents voor realtime AI-agents

Confluent lanceert Streaming Agents, een nieuwe functionaliteit die realtime AI-agents mogelijk maakt met toegang tot actuele data. De oplossing combineert datastreaming met AI-workflows om enterprise-grade agentic AI te realiseren.

De uitdaging ligt niet in de technologie zelf, maar in de implementatie. AI-agents hebben potentieel, maar organisaties worstelen met de praktische toepassing. Het probleem zit vooral in de datacomplexiteit. “Iedere organisatie heeft agentic AI op de roadmap staan. Maar de meeste bedrijven blijven hangen in de prototypefase”, zegt Shaun Clowes, Chief Product Officer bij Confluent. AI-agents zijn zo krachtig als de tools en data waar ze toegang toe hebben.

Realtime context als basis

Streaming Agents zet in op event-driven agents die gebouwd worden met Apache Kafka en Apache Flink. Door dataverwerking en AI-redenering te verenigen, krijgen agenten toegang tot actuele contextuele data uit realtimebronnen. Ze kunnen zich snel aanpassen aan veranderende omstandigheden en communiceren met andere systemen.

Een praktijkvoorbeeld: concurrerende prijzen automatisch bijwerken door voortdurend prijzen op verschillende e-commercesites te monitoren. De AI-agent past productprijzen op de eigen site automatisch aan, zodat klanten het meest aantrekkelijke aanbod zien.

Enterprise-functionaliteiten

De oplossing biedt vier kerncomponenten. Tool calling via Model Context Protocol (MCP) stelt agents in staat de juiste externe tool te selecteren voor zinvolle actie. Connections bieden veilige integraties met modellen, vector databases en MCP via Flink, terwijl gevoelige data beschermd blijft.

External Tables and Search verrijken streamingdata met niet-Kafka gegevensbronnen zoals relationele databases en REST API’s. Dit verbetert AI-nauwkeurigheid en vector search-applicaties. Replayability maakt ontwikkeling en evaluatie mogelijk met echte data zonder live-updates.

Streaming Agents is vanaf vandaag beschikbaar in open preview. De functionaliteit sluit aan bij de groeiende vraag naar AI-agents die daadwerkelijk waarde leveren in productieomgevingen, niet alleen in laboratoriumsettings.

