Databricks bereikt mijlpaal van 4 miljard omzet

Databricks ziet de omzet met meer dan 50 procent stijgen dankzij de explosieve vraag naar AI-producten. In het tweede kwartaal bereikte Databricks een omzet run rate van 4 miljard dollar (3,4 miljard euro).

Databricks streeft naar een netto-omzetretentie van meer dan 140 procent. Meer dan 650 klanten geven jaarlijks meer dan een miljoen dollar uit aan de oplossingen. Het bedrijf boekte de afgelopen 12 maanden een positieve vrije kasstroom.

De AI-producten van het bedrijf zijn goed voor een miljard dollar daarvan. Het telt ongeveer 15.000 klanten, waaronder Shell en elektrisch-autofabrikant Rivian.

Beursgang in zicht

Met een recente financieringsronde haalde het bedrijf een miljard op. De ronde werd mede aangevoerd door Andreessen Horowitz, Insight Partners, MGX, Thrive Capital en WCM Investment Management. Databricks wil het geld gebruiken om de AI-strategie te versnellen. Dit houdt in dat het producten uitbreidt, een nieuwe categorie operationele databases lanceert en toekomstige AI-overnames financiert.

De waardering van Databricks steeg dit jaar flink door de voortdurende interesse van investeerders. CEO Ali Ghodsi vertelt dat beleggers dagelijks contact opnamen. Het bedrijf uit San Francisco geldt als een van de kansrijkste kandidaten voor een beursgang.

Ghodsi benadrukt dat Databricks heeft geprofiteerd van “de ongekende wereldwijde vraag naar AI-apps en AI-agents”. Het bedrijf kan volgens hem “een ware goudmijn maken van bedrijfsspecifieke data”.

De succesvolle beursintroductie van ontwerpsoftwarebedrijf Figma in juli, waarbij 1,22 miljard dollar werd opgehaald, heeft volgens Ghodsi geleid tot talrijke investeerdersaanvragen.