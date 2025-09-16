Workday neemt Sana over voor $1,1 miljard in ambitieuze AI-strategie

Workday heeft vandaag bekendgemaakt dat het het AI-bedrijf Sana overneemt voor ongeveer $1,1 miljard. De overname moet Workday transformeren tot “het nieuwe front door kantoor” door AI-gestuurde zoekfuncties, agents en leertools te combineren met Workday’s uitgebreide HR- en financiële data.

De overname moet Workday in staat stellen een volledig nieuwe werkbeleving te creëren. Werknemers krijgen straks toegang tot één geïntegreerd platform waar enterprise kennis, data en acties samenkomen.

Van zoeken naar proactief handelen

De nieuwe mogelijkheden omvatten het zoeken door alle belangrijke databronnen van een organisatie, waaronder Workday´s eigen data cloud, maar ook Google Drive, SharePoint en Office365. AI-agents kunnen proactief handelen door behoeftes te anticiperen, inzichten samen te vatten en ondersteuning te bieden bij projecten.

Bovendien worden deze agents in staat gesteld presentaties, documenten, dashboards en zelfs volledige leercursussen te creëren op basis van de aanwezige bedrijfsdata. Het automatiseren van repetitieve taken en routinematige werkzaamheden wordt ook mogelijk door workflows end-to-end uit te voeren.

Sana brengt 10 jaar AI-ervaring mee

Sana bestaat sinds 2016 en heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevend AI-bedrijf met focus op enterprise kennistools. Het bedrijf bedient al meer dan een miljoen gebruikers verspreid over honderden organisaties met zijn hoofdproducten Sana Learn en Sana Agents.

De producten van Sana passen goed bij de strategie van Workday. Sana Learn combineert learning management met AI-gestuurde content creatie en gepersonaliseerde coaching. Sana Agents daarentegen automatiseren repetitieve taken via een no-code agent builder waarmee gebruikers zelf AI-agents kunnen ontwikkelen.

Gerrit Kazmaier, president product en technology bij Workday, benadrukt dat “Sana’s team, AI-native benadering en prachtige design perfect aansluiten bij onze visie om de toekomst van werk opnieuw vorm te geven.”

Meetbare resultaten bij bestaande klanten

Sana kan al indrukwekkende resultaten voorleggen van bestaande klanten. De Sana agents hebben bij een grote Amerikaanse fabrikant 95% tijdsbesparing behaald, terwijl een industrièle multinational 90% productiviteitswinst realiseerde. Een wereldwijd advocatenkantoor zag meer dan 60% tijdsbesparing en 200% verhoogde efficiëntie met dank aan Sana agents.

Op het gebied van leren zijn de resultaten eveneens overtuigend. Een wereldwijde fabrikant van elektrische voertuigen zag de engagement rondom leren met 275% stijgen. Een Europese installatie distributeur met 7.500 werknemers reduceerde de tijd voor het ontwikkelen van cursussen van vier maanden naar vier dagen.

Workday’s bredere AI-strategie

Deze overname past in Workday’s bredere AI-strategie rondom Workday Illuminate. Het AI-platform is gebaseerd op data van meer dan 800 miljard business-transacties per jaar en biedt al verschillende gespecialiseerde AI-agents voor recruitement, declaraties en andere HR- en financiële processen.

Joel Hellermark, oprichter en CEO van Sana, zegt enthousiast te zijn om de tools aan 75 miljoen Workday-gebruikers te kunnen aanbieden. Hij verwacht samen met Workday een nieuw tijdperk van superintelligentie voor werk te kunnen lanceren.

De transactie wordt verwacht af te ronden in het vierde kwartaal van Workday’s fiscale jaar 2026, eindigend op 31 januari 2026.

