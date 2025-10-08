AgentForce gaat cybersecurity dreigingen en compliance problemen oplossen

Salesforce breidt Agentforce uit met gespecialiseerde AI-agents voor cybersecurity en privacy compliance. De nieuwe functionaliteiten moeten organisaties helpen bij het automatiseren van beveiligingsincidenten en het naleven van regelgeving zoals GDPR. Bijna de helft van security-experts besteedt meer tijd aan tools dan aan het daadwerkelijk bestrijden van dreigingen.

Security- en compliance-teams staan onder enorme druk. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van security-professionals meer tijd kwijt is aan het configureren van tools dan aan het actief bestrijden van cyberbedreigingen. Tegelijkertijd zegt 90 procent van compliance-executives dat hun verantwoordelijkheden de afgelopen drie jaar zijn toegenomen.

Salesforce presenteert nu een oplossing via Agentforce, het AI-agent platform dat sinds eind vorig jaar beschikbaar is. De nieuwe security- en privacy-functionaliteiten zijn geïntegreerd in Security Center en Privacy Center en moeten cyberdreigingen automatisch gaan tegenhouden, evenals mogelijke compliance afwijkingen.

Agentforce in Security Center

Binnen Security Center kunnen klanten nu direct AI-agents inzetten voor proactieve dreigingsdetectie. De agents analyseren gebruikersactiviteit uit event logs en leveren samenvattingen van wat gebruikers bekijken en of er ongeautoriseerde acties zijn uitgevoerd.

Bij incidenten begeleidt Agentforce gebruikers en security professionals stap voor stap bij het oplossen van problemen. De AI kan zelfs zelfstandig actie ondernemen, zoals het bevriezen van accounts met verdacht gedrag. Teams kunnen ook via Slack security-alerts ontvangen en hierop reageren.

Via partnerships met CrowdStrike en Okta biedt Salesforce uitgebreide security-integraties. Deze koppelingen maken het mogelijk om externe security-data en analyses te combineren met de AI-expertise van Agentforce.

Compliance-automatisering met Privacy Center

Voor privacy en compliance introduceert Salesforce AI-agents die autonoom Salesforce-metadata scannen tegen bekende regelgeving zoals GDPR en CCPA. De agents detecteren automatisch blootstelling van persoonlijke data en mogelijke compliance risico’s.

Volgens het bedrijf kunnen de AI-agents compliance problemen prioriteren op basis van de ernst ervan. Ze houden daarbij rekening met zakelijke context en de locatie van gevoelige data binnen systemen.

Bij overtredingen van het compliance beleid stelt Agentforce automatisch herstelacties voor. Dit kan variëren van het herclassificeren van gevoelige data tot het implementeren van het ‘recht om vergeten te worden’.

Resultaat bij early adopters

CMC Energy gebruikt Security Center met Agentforce voor proactieve dreigingsdetectie. “Mijn team heeft nu een intelligente agent die het detecteren van risico’s versnelt door vragen te stellen in natuurlijke taal”, aldus CIO Paul Mackay.

Professional services-bedrijf Cervello zet Agentforce in Privacy Center in om compliance problemen te identificeren. “Wat vroeger weken aan handmatige compliance-planning vergde, wordt nu een geautomatiseerde workflow die problemen identificeert en herstelacties voorstelt binnen enkele minuten”, zegt Senior Director Ralph Bruno.

De nieuwe security- en compliance-functionaliteiten zijn beschikbaar voor bestaande klanten van Agentforce en worden gefaseerd uitgerold vanaf oktober 2025.