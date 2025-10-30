SAS biedt Viya Essentials aan op Microsoft Azure

SAS lanceert SAS Viya Essentials, een gestandaardiseerde en beheerde versie van zijn data- en AI-platform op Microsoft Azure. De oplossing moet bedrijven helpen sneller te starten met analytics, zonder complexe implementaties of hoge initiële kosten.

Bedrijven worstelen vaak met het snel inzetten van AI-tools. SAS Viya Essentials probeert dat probleem op te lossen door vier voorgedefinieerde architectuurprofielen aan te bieden. Deze omvatten SAS Visual Analytics, SAS Visual Statistics en het bredere SAS Viya-platform. Gebruikers kunnen direct aan de slag zonder uitgebreide configuraties of aanpassingen.

De oplossing draait volledig op Microsoft Azure, met SAS Managed Cloud Services voor het beheer. Klanten krijgen een uptime-garantie van 99,5 procent. De vaste kosten en dedicated supportteams moeten verstorende kosten beperken en de druk op IT-afdelingen verlagen.

“Bij SAS geloven we erin dat AI toegankelijk moet zijn voor iedereen, ongeacht de bedrijfstak of omvang”, zegt Jay Upchurch, CIO bij SAS. “Een veelvoorkomende uitdaging voor bedrijven is hoe ze snel waarde uit hun AI-investeringen kunnen halen om hun doelstellingen te realiseren. Daar komt SAS Viya Essentials bij kijken.”

Uitbreiding van SAS-Microsoft-samenwerking

De lancering van SAS Viya Essentials is onderdeel van de verlengde samenwerking tussen SAS en Microsoft. De partners versterken hun technologische en commerciële samenwerking voor vijf jaar. Naast Viya Essentials hebben ze meerdere producten.

SAS Viya Copilot is een AI-assistent die direct in het SAS Viya-platform werkt via Microsoft Azure AI Foundry. Het ondersteunt gebruikers bij code-assistentie en het ontwikkelen van modellijnen. De tool is momenteel beschikbaar via een besloten preview.

SAS Viya Workbench biedt een codeeromgeving voor data scientists en modelbouwers. Ze kunnen modellen bouwen met SAS, R of Python via Visual Studio Code, Jupyter Notebook of SAS Enterprise Guide. Viya Workbench is beschikbaar op de Microsoft Marketplace.

SAS Decision Builder is een nieuwe workload binnen Microsoft Fabric. Het brengt intelligente besluitvormingscapaciteiten naar Fabric-gebruikers en helpt bij het in productie nemen van AI-modellen. De tool is nu beschikbaar als public preview.

SAS en Microsoft richten zich met de samenwerking vooral op bedrijven die snel willen starten zonder uitgebreide investeringen in infrastructuur of expertise. De gestandaardiseerde aanpak moet de drempel verlagen om met geavanceerde analytics aan de slag te gaan.

