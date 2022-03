Adobe gaat flink inzetten op de ontwikkeling en bouw van 3D metaverse-omgevingen. Hiervoor introduceert het tijdens zijn Adobe Summit 2022 een breed portfolio oplossingen om ontwikkelaars te helpen.

De softwaregigant gelooft in de ontwikkeling van de metaverse-omgevingen die het verschil tussen digitale en fysieke omgevingen wegnemen en met elkaar integreren. Deze omgevingen moeten volgens Adobe rijke, duidelijke, gedeelde en interactieve ervaringen bieden. In deze ervaringen kunnen mensen elkaar ontmoeten, met elkaar omgaan en samenwerken. Daarnaast bieden metaverses vele (digitale) winkel-, gaming-, opleidingsmogelijkheden, vergaderomgevingen en culturele ervaringen.

Metaverse-tooling voor Adobe Experience Cloud

Adobe zet vooral in op Experience Cloud. Het platform beschikt over features en tooling voor het maken van 3D-omgevingen als een metaverse en wordt de komende tijd gestaag uitgebreid. Een belangrijke nu, alvast in beta, toegevoegde tool voor het bouwen van 3D-omgevingen is Adobe Substance 3D Modeler. Deze kan worden gebruikt voor het ontwerpen en bouwen van 3D games en augmented reality-werelden.

Met de tool kunnen via een eenvoudige interface 3D-objecten worden ontworpen met behulp van natuurlijke vloeiende bewegingen in een virtuele omgeving. De tool wordt onder meer ondersteund door geavanceerde 3D-kunststandaarden als de Universal Scene Description 3D-standaard.

Overige 3D-oplossingen

Naast Adobe Substance 3D Modeler krijgt ook de Adobe Aero-oplossing meer integratie in Adobe Experience Cloud. Met deze tool kunnen ontwikkelaars augmented reality-omgevingen bouwen. Ook zal alle 3D-tooling binnen de Adobe cloudomgeving verder met andere tools worden geïntegreerd, zoals met Adobe Commerce, Adobe Experience Manager, Adobe Analytics en Adobe Target. 3D-content wordt al verder binnen de Adobe cloudomgeving toegepast.

Meer AI-functiuonaliteit

Naast al het metaverse-nieuws kondigt Adobe ook andere functionaliteit voor zijn Adobe Experience Cloud-platform aan, vooral op het gebied van AI. Zo brengt Adobe Sensei nieuwe AI-functionaliteit voor bijvoorbeeld verkoopvoorspellingen in het Adobe Real-Time Customer Data Platform.

Verder is de algemene beschikbaarheid van een oplossing voor de zorgsector, Adobe Experience Cloud for Healthcare, gepresenteerd.