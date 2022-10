Visma zet zijn groeistrategie in de Benelux voort en heeft onlangs de Belgische start-up Beeple overgenomen. Hiermee breidt de SaaS-specialist zijn portfolio uit met plannings- en communicatietechnologie voor ploegendiensten.

Met de overname, waarvan de details niet bekend zijn gemaakt, krijgt Visma een specialist in handen op het gebied van planning en communicatie voor bedrijven en organisaties met ploegendiensten. Beeple is een centraal platform dat het hele proces rondom de inzet van flexibele medewerkers coördineert. Bijvoorbeeld het contact tussen klanten, uitzendbureaus en flexibele medewerkers, maar ook de daadwerkelijke inroostering van deze medewerkers op de werklocaties.

Vooral voor het uitvoeren complexe flexibele planningen biedt de tool functionaliteit die in meer traditionele planningstools ontbreken. Denk daarbij aan het door meerdere personen tegelijk aan een planning laten werken of meer automatische complexe activiteiten als het opnemen van procedures in de verwerking van de planningen.

Meer aandacht voor SaaS

Beeple is actief in sectoren als uitzendbureau, maar ook in de retail, de horeca en de gezondheidszorg. Het bedrijf telt 30 medewerkers. Door de overname verwacht de planningsspecialist zijn activiteiten in de Benelux-regio verder te kunnen uitbreiden. Ook ziet het bedrijf hierdoor een kans zich meer op SaaS in te zetten. Ook wil het bedrijf natuurlijk gaan profiteren van het hele Visma-ecosysteem aan bedrijven.

Visma ook enthousiast

Vanzelfsprekend is ook Visma zeer tevreden met de overname. Volgens de SaaS-specialist biedt de technologie van Beeple veel kansen voor het leveren van oplossingen die de huidige krapte op de arbeidsmarkt moeten tegengaan. De overgenomen plannings- en communicatiespeciaist blijft als zelfstandig bedrijf binnen de Visma-groep opereren.