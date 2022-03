San Diego, de naam van de nieuwste versie van het ServiceNow Platform, is vanaf vandaag beschikbaar.

Allereerst bevat het platform nu een Automation Engine. De oplossing stelt werknemers in staat om handmatige handelingen te automatiseren en verbinden met legacy- én moderne systemen. De basis bestaat uit een combinatie van de bestaande Integration Hub en nieuwe RPA tools. “Het allerlaatste ingrediënt voor hyperautomatisering”, beschrijft een woordvoerder.

Binnen de Automation Engine vind je de RPA Hub. De hub dient als centrale locatie voor het beheer, de monitoring en uitrol van robots. Meer dan 1.300 kant-en-klare onderdelen maken het mogelijk om direct aan de slag te gaan.

Nieuw interface: ‘Next Experience’

Daarnaast heeft het centrale dashboard een nieuwe naam en lay-out: Next Experience. De interfaces van applicaties zijn gladgestreken. Navigatie is versneld met een nieuw lettertype, aangepaste library en meerdere illustraties.

Het dashboard is naar wens te personaliseren. 25 nieuwe workspaces bieden een stramien voor verschillende beroepsgroepen, waaronder HR professionals, device managers en dispatchers.

Brancheoplossingen

Tot slot introduceert Now Platform San Diego meerdere oplossingen voor banken, verzekeraars en service providers.

Deposit Operations for Banking helpt bankmedewerkers door veelvoorkomende verzoeken rondom betaal- en spaarrekeningen te automatiseren. Personal and Commercial Lines Servicing stelt klanten van verzekeraars in staat om polissen zonder tussenkomst af te handelen. Service providers ontvangen Technology Provider Service Management, een AI-oplossing voor selfservice (operations) en support (service).

