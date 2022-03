Zebra Technologies neemt Matrox Imaging over. Matrox Imaging specialiseert zich in machine vision-componenten...

Het Duitse zendmastennetwerk van Deutsche Telekom is gewild. Meerdere investeerders en netwerkbedrijven staan...

Cisco integreert Webex met AirPlay voor betere gebruikerservaring

Cisco Webex is voortaan geschikter voor gebruik met iPhones, iPads en Mac pc’s en laptops. Hiervoor is in W...