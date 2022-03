Een recente betaversie van Microsoft Edge (Canary) bevat een nieuwe Office-integratie. Sneltoetsen maken het mogelijk om Word, Excel en andere Office apps in Edge te openen.

Een recente Edge-versie bevat een zijbalk met sneltoetsen naar Office apps. De zijbalk is via de instellingen beschikbaar. Druk je op een van de sneltoetsen, dan opent Edge de webversie van de betreffende app.

Elke browser heeft momenteel toegang tot gratis webversies van Office apps. Met een bookmark van Office.com bereik je hetzelfde resultaat als de nieuwe sneltoetsen. Toch wijst de introductie op een trend. Het is mogelijk dat Microsoft de sneltoetsen introduceert om gebruikers te informeren over de beschikbaarheid van Office in Edge. De organisatie zoekt voortdurend naar manieren om zijn software binnen populaire programma’s te promoten.

Advertenties in Windows 11 en Edge

Eerder deze maand verschenen er advertenties in de gesloten betaversie van Windows 11. De advertenties werden stilzwijgend verwijderd na een overweldigend negatieve reactie op social media.

Microsoft begrijpt dat gebruikers altijd negatief zullen reageren op promoties in producten. De organisatie overbrugt het ‘probleem’ door advertenties in producten te vermommen. De sneltoetsen in Edge zijn een perfect voorbeeld. Het lijkt functioneel, maar heeft in werkelijkheid meer waarde voor Microsofts marketing dan gebruikers.

Edge Canary is een beta. Sommige functies worden met verloop van tijd geschrapt. Het is niet duidelijk of en wanneer de sneltoetsen in de liveversie van Edge verschijnen.