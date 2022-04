Google Lens introduceert een ‘multisearch’-functie. Gebruikers kunnen zoekopdrachten uitvoeren met een combinatie van beeld en tekst.

Google Lens maakt het sinds 2017 mogelijk om het internet te doorzoeken met afbeeldingen. Je maakt of uploadt een foto en ontvangt zoekresultaten op basis van de context.

Vandaag lanceert Google de betaversie van multisearch. Multisearch-zoekopdrachten kunnen uit zowel tekst als beeld bestaan. Tekstuele trefwoorden maken het mogelijk om de zoekresultaten van een afbeelding te verfijnen. Denk aan de combinatie van trefwoord ‘strepen’ en een foto van een t-shirt, waarna je vergelijkbare kledingstukken met een strepenpatroon ontvangt.

Use case

Multisearch is vooralsnog uitsluitend beschikbaar in de Verenigde Staten. Alleen Engels wordt ondersteund. Lens is via de Google Search-app te openen. Vervolgens maak of upload je een foto. Een nieuw venster biedt ruimte voor tekstuele trefwoorden.

Google suggereert meerdere toepassingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een vraag te stellen over een afgebeeld object. Zoals eerdergenoemd kun je beschrijvende woorden toevoegen aan kledingsstukken om alternatieve kledingsstukken te vinden.

Google vindt de functie interessant voor e-commerce-organisaties. De zoekresultaten van Lens worden aangevuld met advertenties, net zoals het primaire zoekplatform van Google. Kledingmerken kunnen gerichte advertenties plaatsen.

