Versie 6.0 van WordPress verschijnt op 24 mei. Naast verbeteringen aan de Site-editor, krijgt het platform nieuwe features voor patterns, blocks en ontwerptooling.

In de nieuwste release van het platform krijgt Site Editor, dat in versie 5.9 werd geïntroduceerd, meer opties. Zo biedt het nieuwe templates voor auteurs, categorieën en tags. Ook zijn er verbeteringen aan de browse- en de navigatiestructuur voor met WordPress gemaakte websites.

Patronen en blocks

In versie 6.0 van WordPress worden patronen, die al in het platform bestaan, belangrijker. De patronen worden de centrale tools voor het bouwen van templates en webpagina’s. In plaats van blocks kunnen nu bijvoorbeeld makkelijker patronen worden toegevoegd, waarmee vervolgens het ontwerp kan beginnen.

Het wordt daarnaast eenvoudig patronen te kiezen voor de gewenste thema’s. Dit kan het contentcreatieproces versnellen bij het ontwerpen van thema’s en templates. Zo kan naar een specifiek patroon worden gezocht of uit alles een patroon worden gekozen vanuit de standaard Pattern Library. Deze collectie is ook aangevuld met nieuwe patronen.

Ook de block-functionaliteit wordt flink aangepakt. De nieuwe functionaliteit richt zich op de commentaar- of de Lees meer-blocks. Daarnaast is de Block-editor uitgebreid met mogelijkheden die het aanmaken van blocks moet verbeteren.

Ontwerp- en ontwikkeltooling

In WordPress 6.0 is de tooling voor het ontwerpen van website ook uitgebreid. Niet alleen door de Block-editor te verbeteren, maar ook door bijvoorbeeld een Dimensions panel waarmee makkelijker de marges kunnen worden aangepast. Ook zijn er minimale en maximale CSS-eigenschappen aan de webtool toegevoegd.

Verdere functionaliteiten van WordPress 6.0 zijn verbeterde toegangsmogelijkheden en aanpassingen voor ontwikkelaars. Deze laatste categorie, vooral die ontwikkelaars die zich met thema’s bezig houden, krijgt nu de mogelijkheid lokale fonts in PHP of een theme.json file te beheren. Sinds versie 5.9 hebben zij ook de beschikking over een speciale Web Fonts API. Ook wordt alle functionaliteit geschikt voor widgets.