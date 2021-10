Nieuwe PCIe 6.0-standaard ziet binnenkort het levenslicht

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de nieuwe PCIe 6.0-standaard. De nieuwe standaard moet onder meer de snelheid van de te versturen data gaan verdubbelen. Dit is goed nieuws voor alle data-intensieve applicaties en workloads.

Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) is de standaardtechnologie voor het versturen van data en de communicatie tussen de verschillende componenten in computers of in cloudservers. Denk hierbij aan het dataverkeer tussen onder meer de processors, de GPU’s, I/O devices en data storage. Inmiddels bestaat deze standaard in versie 5.0.

Opvolger PCIe v6.0 staat echter in de startblokken, zo laat standaardiseringsorgansiatie PCI-Special Interest Group (PCI-SIG) nu weten. Onlangs is van deze laatste standaard review-versie 0.9 verschenen. Eind dit jaar moet PCIe 6.0 definitief worden vastgesteld.

Nieuwe functionaliteit

In de nieuwe standaard wordt onder meer de snelheid van de datatransfer en de bandbreedte flink opgeschroefd. Dit vanwege de enorme explosie van data-intensieve workloads en applicaties. Dit betekent dat de standaard meer high end applicaties ondersteunt, zoals accelerators, machine learning-applicaties en verschillende HPC-applicaties.

Concreet ondersteunt PCIe 6.0 tot 94 gigatransfers per seconde, wat neerkomt op tot 128 Gbps per richting in een 16x-configuratie. Dit is het dubbele wat versie 5.0 op dit moment kan realiseren. De 6.0-standaard is backwards compatible met vorige versies, zodat deze niet allemaal moeten worden vervangen.

Daarnaast beschikt de nieuwe PCIe-standaard onder meer over een low-latecy data error-correctiemechanisme of forward error correction (FEC). Deze functionaliteit wordt, naast CRC, gebruikt om een hogere bandbreedte mogelijk te maken. Ook gebruikt versie 6.0 PAM-4-encodingfunctionaliteit. Deze functionaliteit wordt vaak teruggevonden in fast Ethernet en GDDR6X.

Implementatie op langere termijn

De komst van PCIe 6.0 in hardware laat echter nog wel een tijdje op zich wachten. Eerst moeten onder meer moederborden en de processors geschikt gemaakt worden voor het afhandelen van dit supersnelle signaalverkeer. Veel chipfabrikanten zijn nog druk bezig met het implementeren van de PCIe 5.0-standaard. Gemiddeld duurt het tussen de 12 en 18 maanden voordat de eerste producten met een nieuwe PCIe-standaard op de markt komen

De ontwikkelaars van de PCI-SIG zijn er wel van overtuigd dat de nieuwe standaard snel tractie gaat krijgen. Zij verwachten hiervoor veel van de automotive-industrie die, vanwege de hoge snelheid en bandbreedte, zeer geïnteresseerd is PCIe 6.0- standaard te maken voor slimme oplossingen in auto’s.