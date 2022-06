Adobe heeft onlangs nieuwe functionaliteit toegevoegd aan zijn Adobe Real-Time Customer Data Platform (Adobe Real-Time CDP). De functionaliteit is vooral geschikt voor het maken van verrijkte klantenprofielen en door AI ondersteunde targeting.

Met het Adobe Real-Time CDP kunnen bedrijven en merken zowel bekende als onbekende data samenbrengen voor het opstellen en verrijken van klantenprofielen. Vervolgens maakt het platform het mogelijk in realtime een betere klantenservice af te leveren via verschillende kanalen.

Alternatief voor cookies

Het platform moet volgens Adobe daarnaast een alternatief vormen voor cookies van derde partijen en adverteerders helpen het juiste publiek te bereiken. Bedrijven kunnen binnen het platform hun eigen data inzetten en met behulp van op toestemming gebaseerde oplossingen rijke en ‘actionable’ klantenprofielen en specifieke doelgroepen aanmaken. Hierdoor kunnen zij blijvend een gepersonaliseerde ervaring aan klanten aanbieden.

Nieuwe mogelijkheden

Adobe heeft aan het Adobe Real-Time CDP functionaliteit in bèta toegevoegd die het bedrijven mogelijk maakt hun klantenprofielen aan te vullen met behulp van Adobe Commerce. De insights van deze laatste oplossing over winkel- en browsegedrag verrijken de klantenprofielen in het platform.

Op het terrein van AI-functionaliteit krijgen de Adobe Real-Time CDP Business-to-Business- en Business-to-Person-versies diverse tooling voor het bouwen van pipelines uit Adobe Sensei. Deze functionaliteit moet het mogelijk maken personen en accounts te signaleren die belovende verkoopleads zijn. Met de nieuwe functie Segment Match kunnen bedrijven en merken doelgroependata beheren en activeren via meerdere kanalen.

Privacy- en securityfunctionaliteit

Verder heeft de laatste editie van het Adobe Real-Time CDP veel nieuwe privacy- en securityfunctionaliteit gekregen. Speciaal voor de gezondheidssector moet de oplossing Healthcare Shield meer gevoelige data inzetten om persoonlijke klantenervaringen aan te bieden.

Ook voor databeheer krijgt het platform nieuwe privacy- en securityverbeteringen. Denk hierbij aan een versleutelingstool, tools voor het naleven van policies voor klantentoestemming en -voorkeuren en zogenoemde ‘attribute-based’ toegangscontrolemogelijkheden.

