Twitter sleept Elon Musk voor de rechter in de staat Delaware na het afzeggen van de overname van de social media-gigant. Twitter probeert hiermee alsnog een overname te forceren.

Afgelopen vrijdag kondigde Elon Musk af te zien van de overname van de social media-gigant. Eerder dit jaar had hij aangekondigd Twitter voor 43,5 miljard euro (44 miljard dollar) over te willen overnemen. Twitter ging met dit overnamebedrag akkoord.

Recent kreeg Elon Musk echter koudwatervrees. Hij zette de deal ‘on hold’. Volgens hem waren de cijfers over het aantal gebruikers van het social media platform te rooskleuring voorgesteld. Inmiddels is dit uitgegroeid naar een officiële stop van de deal.

Misleidende informatie

De excentrieke CEO stelt nu dat Twitter misleidende informatie zou hebben gegeven over het aantal spambots op het sociale netwerk. Het aantal spambots zou van invloed zijn op het totaal eindgebruikers. Volgens de Tesla-oprichter was deze ‘misleidende houding’ van Twitter de reden om van de overname af te zien.

De advocaten van Musk claimen onder meer dat de CEO minder informatie over het aantal eindgebruikers werd gegeven dan andere partijen. Zo zou de informatiestroom uit acht API’s waartoe toegang was gegeven beperkt zijn. Verder zou andere opgevraagde informatie uit een enkel pdf-document hebben bestaan.

Contractbreuk

Twitter beschuldigt de Tesla CEO nu van contractbreuk en sleept hem voor de rechter in de staat Delaware. De social media-gigant wil dat de overnamedeal gewoon doorgaat. Het bedrijf heeft zijn hoofdkwartier in deze staat gevestigd, net als andere grote techbedrijven. Rechtszaken over afgeketste overnames worden in deze staat behandeld zonder jury. Ook kunnen er geen boetes worden opgelegd. Vaak eindigen deze zaken met een financiële overeenstemming tussen beide partijen.

Beide bedrijven en de rechter in Delaware geven geen commentaar over de zaak. Uit een rondgang van Bloomberg blijkt dat beide partijen inmiddels grote advocatenkantoren hebben ingeschakeld.

Tip: Twitter accepteert bod Elon Musk, maar wat nu?