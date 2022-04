Het bestuur van Twitter is toch overstag gegaan en heeft het bod van 44 miljard dollar geaccepteerd. Eerder leek het erop dat het zich met hand en tand zou verzetten tegen de overname, maar het bod is simpelweg te goed om te negeren. Elon Musk zal hiermee op korte termijn volledig eigenaar worden van Twitter. De grote vraag is: wat nu?

Kort nadat de handel in het Twitter-aandeel was stilgelegd kwam het persbericht naar buiten dat Twitter het bod van Elon Musk heeft geaccepteerd. Twitter wordt weer een volledig privaat bedrijf, met Elon Musk als eigenaar. Volgens het bestuur is de premium die Elon Musk betaalt voor Twitter dermate goed, dat dit de beste weg voorwaarts is voor aandeelhouders. Al wilde het bestuur zich eerst verzetten tegen de overname.

Musk wil de vrijheid van meningsuiting terug op Twitter

Het is de vraag hoe het nu verder gaat. Musk heeft wel wat plannen genoemd voor hoe Twitter beter kan worden. Zijn belangrijkste pijler is “free speech” oftewel de vrijheid van meningsuiting. Hij vindt dat Twitter teveel censureert. De content moderators gaan wat hem betreft veel te ver in het censureren van berichten. Musk gaf aan dat zijn grootste criticasters Twitter zullen (blijven) gebruiken om hem het vuur aan de schenen te leggen. Daarvoor dient ruimte te zijn op het platform.

Voormalig president Trump werd vorig jaar geblokkeerd op Twitter. De uitspraken van Trump waren met regelmaat onjuist. Hij verdraaide nog weleens feiten en zijn tweets werden geïnterpreteerd als een oproep tot geweld. Twitter besloot uiteindelijk om Trump te blokkeren. Hoe Musk tegen de ban van Trump aan kijkt, heeft hij tot op heden niet gezegd.

Musk spreekt over het wijzigen van het moderatiebeleid, dus niet over het afschaffen ervan. Ook vergelijkt hij het met discussies op een dorpsplein. We kunnen er dan ook vanuit gaan dat het oproepen tot geweld, terrorisme, bedreigingen en dergelijke ook onder Musk zullen worden gemodereerd.

In de Verenigde Staten is politiek bedrijven via social media ook een heet hangijzer. Facebook heeft algoritmes uitgerold om de verspreiding van politieke getinte berichten te beperken en politieke advertenties zelfs te blokkeren. Twitter heeft nu als beleid dat politieke advertenties zijn verboden en moderators houden berichten van politici nauwlettend in de gaten. Musk stelt dat het beleid goed is als de 10 procent meest linkse en 10 procent meest rechtse stemmers ontevreden zijn over het beleid. Dat betekent dat er een goede middenweg is gevonden waarmee beide geluiden op het platform aanwezig zijn.

Speeltje van Musk of nieuwe impuls voor Twitter?

Critici zijn bang dat Twitter een soort miljardairs speeltje wordt. Sommige mannen kopen als ze 50 zijn een motor of een snelle auto. Een miljardair koopt een groot jacht, een volgende privejet, maar in het geval van Musk dus Twitter. Musk is iemand die Twitter de hele dag gebruikt om zijn brainwaves, meningen en aankondigingen te delen. Nu is hij de eigenaar van het sociale netwerk Volgens critici is dat vragen om problemen.

Op dit moment is Musk verantwoordelijk voor Tesla, SpaceX, The Boring Company, Neuralink en Starlink. Een autofabrikant, een bedrijf dat raketten de ruimte in stuurt, een tunnelboorbedrijf, een bedrijf dat hersenimplantaten maakt en een bedrijf dat wereldwijd internet wil aanbieden via satellieten. De bedrijven waarin Musk actief is lopen zeer uiteen. Critici stellen dat hij de nodige online ervaring mist, wat sommige van hen vergeten is dat Musk groot is geworden met PayPal. Hij was een van de oprichters.

Daar staat tegenover dat mensen met zeer veel online ervaring ook geen garantie tot succes zijn. Bij Google zijn al meerdere pogingen gedaan tot het creëren van een succesvol sociaal netwerk. Waarbij Google met het sociale netwerk, Google+, het zelfs centraal onderdeel maakte van alle dienstverlening. Dat leverde vooral heel veel inactieve profielen op. Uiteindelijk is ook Google+ de nek omgedraaid.

Welke skillset je nodig hebt om Twitter succesvol te maken, is dan ook moeilijk te definiëren. Wellicht dat de toch wat aparte manier waarop Elon Musk denkt, onderneemt en in het leven staat, de sleutel tot succes is. Hij benoemt in elk geval gewoon waar de problemen liggen. Veel bekende filmsterren zijn nog maar mondjesmaat actief op Twitter. Dat is iets dat zou moeten veranderen. Dus Twitter zal voor bekende mensen ongetwijfeld een interessanter platform worden de komende jaren.

Wijzigingen die Musk in elk geval voor ogen heeft

Musk heeft al wat Tweets verstuurd over wat hij graag anders ziet op Twitter. Zodra hij eigenaar is zal hij die wijzigingen intern gaan voorstellen. Dan is het de vraag of ze allemaal doorgevoerd gaan worden en of Twitter-werknemers hem kunnen overtuigen een andere route te kiezen. Zaken die Musk wil aanpassen:

Lange Tweets schrijven, geen limiet meer op het aantal tekens. In 2017 verhoogde Twitter het limiet van 140 naar 280 tekens;

Een Tweet kunnen bewerken. Niets is zo vervelend als spelfouten in een Tweet die je niet kan aanpassen;

Een einde maken aan advertenties op Twitter;

Een einde maken aan spambots die niets toevoegen;

Authenticatie voor echte mensen op het platform, zodat die beter te herkennen zijn. Of hij daarmee de anonimiteit wil verbannen is onduidelijk;

Ook wil hij het algoritme hoe de Twitter feed wordt opgebouwd open source maken. Op die manier kan iedereen zien dat niemand wordt bevoorrecht. Daarnaast kan het lijden tot innovatie, als knappe koppen het algoritme weten te verbeteren;

De vrijheid van meningsuiting moet een kernwaarde worden.

Ongetwijfeld zijn dit niet alle wijzigingen. Een man als Musk zal niet al zijn kaarten op tafel leggen. Wat in elk geval nog onduidelijk is, is wat het verdienmodel van Twitter wordt als alle advertenties worden geschrapt. De advertenties houden het sociale netwerk op dit moment op de been. Er zal dus iets van een verdienmodel voor terug moeten komen.

Het wordt interessant om te zien of Musk in staat is Twitter succesvoller te maken. Vormt het straks weer echte concurrentie voor Facebook, Instagram, Tiktok en de vele andere sociale platformen? Of gaat het platform nu juist ten onder als een soort miljardairsspeeltje?