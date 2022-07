Intel introduceert vier AI Reference Kits. De gratis kits bestaan uit configuraties, libraries en handleidingen voor het trainen van AI-modellen. Als gevolg zijn data scientists minder tijd kwijt aan het ontwikkelen van een model, waardoor organisaties sneller en goedkoper aan de slag kunnen met AI.

CEO Pat Gelsinger vertelde tijdens een recente conference dat Intel bedrijven wil helpen met het toepassen van AI. De strategie is logisch, want AI-toepassingen zijn afhankelijk van hardware. Intel ontwerpt en verkoopt de processors waarmee AI-modellen worden getraind. Hoe meer bedrijven AI-modellen trainen, hoe groter de vraag naar Intel.

AI Reference Kits zijn een van de manieren waarop Intel ondersteunt. Elke kit is vergelijkbaar met een bouwpakket. Zoek je een nieuwe keukenkast, dan heb je meerdere opties. Je kan een bijl kopen, houthakken, planken zagen en timmeren. Heb je nog nooit in je leven met hout gewerkt, dan stelt het resultaat waarschijnlijk teleur. Hetzelfde geldt voor AI-toepassingen.

Het is absoluut mogelijk om met niets te beginnen, maar een geslaagd project kost tijd en training. De nieuwe AI Reference Kits bieden de bouwstenen voor een toepassing, waardoor data scientists minder tijd en expertise nodig hebben om AI te implementeren.

AI Reference Kits

De vier nieuwe kits hebben vier verschillende toepassingen. De eerste kit — utility asset health — is interessant voor netbeheerders. Netbeheerders zijn organisaties die het elektriciteitsnetwerk van een regio beheren. TenneT is een voorbeeld. Elektriciteit wordt vervoerd met elektriciteitsmasten. Elke mast heeft onderhoud nodig. De AI reference kit helpt bij het ontwikkelen van een AI-model dat problemen in masten voorspelt.

De tweede kit — visual quality control — is interessant voor pharmaceutische bedrijven. Produceer je medicijnen, dan moet je de kwaliteit voortdurend controleren. Dit is een tijdrovend, vaak handmatig proces. Computer vision-technologie maakt het mogelijk om de kwaliteit van medicijnen met camera’s en software te bepalen. De AI Reference Kit helpt bij het ontwikkelen van een AI-model dat fouten in pillen herkent.

De derde kit — customer chatbot — is interessant voor diverse bedrijven. De kit helpt bij het ontwikkelen van een chatbot. Er zijn meerdere open-source kits voor chatbots beschikbaar, maar dit model is bovengemiddeld efficiënt en nauwkeurig. Ook de laatste kit — intelligent document indexing — is interessant voor diverse bedrijven. De kit helpt bij het ontwikkelen van een model dat documenten leest en begrijpt.

Intel ontwikkelde de reference kits in samenwerking met Accenture. De eerste vier zijn slechts het begin. De organisatie gaat het aanbod geleidelijk uitbreiden.