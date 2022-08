AppLovin wil Unity Software overnemen. Saillant detail is dat Unity Software onlangs aankondigde te willen fuseren met AppLovin-concurrent ironSource.

Voor de overname van Unity wil AppLovin 19,6 miljard euro (20 miljard dollar) uittrekken. De overname moet plaatsvinden via een uitruil van aandelen. AppLovin is een softwarebedrijf dat mobiele ontwikkelaars helpt advertentieruimte in hun apps te verkopen en integreren. Hiervoor biedt het bedrijf clouddiensten die ontwikkelaars helpen de install base van hun applicaties uit te breiden en meer te verdienen aan advertenties.

Het over te nemen bedrijf Unity biedt een engine waarmee makkelijker en sneller videogames kunnen worden gemaakt. Ook kan deze technologie worden gebruikt voor het maken van digitale twin-omgevingen.

Geïntegreerde oplossing

Na de overname wil AppLovin een geïntegreerde suite van tools op de markt brengen waarmee ontwikkelaars zowel videogames kunnen ontwikkelen, als deze te gelde maken. Deze geïntegreerde toolkit zou ontwikkelaars productiever moeten maken dan nu het geval is.

Unity heeft al fusiedeal

Het overnamebod van AppLovin op Unity is zeer interessant. In juli kondigde Unity Software aan te willen fuseren met ironSource, een concurrent van AppLovin. Deze fusie wordt geschat op een waarde van 4,4 miljard dollar.

AppLovin geeft aan dat de overnamedeal van 20 miljard dollar afhangt van het niet doorgaan van deze fusieplannen.

