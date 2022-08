Microsoft 365-update Enterprise Channel versie 2206 is teruggedraaid vanwege klachten over crashende Office-applicaties. Klanten wordt aangeraden terug te keren naar Enterprise Channel versie 2205.

De crashes vinden plaats wanneer gebruikers een contact card bekijken of met een muis over een user name of foto bewegen. Dit gebeurt als zij e-mails openen, bij het lezen van comments of het openen van gedeelde documenten. De applicatie crasht dan met 0xc0000005 and 0xc0000374 exception errors, zo bericht BleepingComputer.

Problemen bekend

Microsoft heeft het probleem inmiddels onderkend en heeft een MO412229 advisory uitgebracht. Hierin stelt de techgigant dat de Microsoft 365 versie 2206 is ingetrokken en over de fouten diagnostische gegevens worden verzameld. Dit laatste om de oorzaak van de problemen te bepalen.

De techgigant adviseert klanten die de update al hebben geïnstalleerd terug te keren naar versie 2205 om de problemen op te lossen. Beheerders kunnen een roll back naar de oude versie uitvoeren via het Microsoft 365 admin center of via speciale instructies.

Tip: OneDrive bestaat vijftien jaar, Microsoft lanceert nieuw onwerp