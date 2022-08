Pega Systems heeft de tool Pega Process Extender for Salesforce Lightning geïntroduceerd. Met deze tool kunnen bedrijven direct workflowautomatisering in het CRM-platform integreren.

Concreet maakt de tool het mogelijk via drag & drop direct geautomatiseerde workflows in Salesforce droppen. Verkoop- en klantenteams kunnen op meerdere niveaus werkprocessen automatiseren en orkestreren, inclusief klantspecifieke workflows en marktsegmenten die zich eerder nog vaak in een aparte silo bevonden.

Integratie van Pega-workflows

De tool helpt bij het snel integreren van Pega-workflows in Salesforce en het zonder problemen updaten van Salesforce-omgevingen met wijzigingen die in de betreffende Pega-workflows zijn aangebracht. Daarnaast maakt de integratietool het mogelijk de eindervaring van klantenteams en agents te versimpelen. Via de Salesforce Lightning user interface krijgen zij direct toegang tot de Pega-processen en kunnen daardoor eenvoudig kennis nemen van de inhoud en status van deze processen en deze updaten. Dit alles zonder tussen applicaties te hoeven switchen.

Pega Infinity als basis

Pega Process Extender for Salesforce Lightning is gebaseerd op de mogelijkheden van Pega Systems Infinity. Dit is software voor digitale transitie-activiteiten die bedrijven moeten helpen meer contact te krijgen met hun klanten en de operationele efficiëntie te verbeteren.

De tool Pega Process Extender for Salesforce Lightning is nu beschikbaar in de Pega Marketplace en in de Salesforce AppExchange.