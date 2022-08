Amazon zou zeer geïnteresseerd zijn in het te koop staande gezondheidstechnologiebedrijf Signify Health. Dit bericht zakenkrant Wall Street Journal op basis van bronnen.

Volgens de zakenkrant heeft de Amazon interesse mee te bieden in de veiling van Signify die binnenkort moet plaatsvinden. Signify onderzoekt momenteel ‘strategische alternatieven’ en een verkoop via een veiling is één van de opties. Verwacht wordt dat een veiling tegen de 7,9 miljard euro (8 miljard dollar) kan opbrengen.

Eén van de bieders is CVS Health, dat al een bod heeft uitgebracht. Mocht het mogelijke bod van Amazon andere biedingen overtreffen, dan kan volgens insiders ook een snellere deal plaatvinden. De deadline voor het biedproces ligt op 5 september.

Betaalprogramma’s voor gezondheidszorg

Signify Health beschikt over een gezondheidsplatform. Het platform combineert analytics, technologie en een netwerk van gezondheidsinstellingen voor het leveren van betaalprogramma’s. Het bedrijf wil de betaling van gezondheidszorg optimaliseren, zodat klanten gezonder worden en blijven.

Het bedrijf biedt financiële incentives rondom gezondheidszorg en ontwikkelt met behulp van technologie gezondheidsplannen voor gezondheidsdienstverleners. Met de plannen kunnen zij beter risico’s beheren en inschatten en zo betere uitkomsten voor hun klanten realiseren, gezondheidszorg coördineren en kosten besparen. Uiteindelijk moeten de oplossingen bereiken dat individuele patiënten beter worden behandeld en ook vaker hun behandeling en genezing thuis kunnen ondergaan.

Verdere uitbreiding gezondheidsactiviteiten

Het is niet de eerste keer dat Amazon een partij uit de gezondheidszorg koopt. Vorige maand nam het al het bedrijf One Medical voor ruim 3,8 miljard euro (3,9 miljard dollar) over. In 2018 nam de techgigant de online apotheek PillPack over en in 2020 introduceerde het Amazon Pharmacy voor het afleveren van voorgeschreven medicijnen. In 2019 werd Health Navigator door Amazon overgenomen, een softwareleverancier op het gebied van gezondheidszorg. Dit bedrijf moet Amazon Care, een gezondheidsdienst voor werknemers, ondersteunen.

Tip: Amazon neemt One Medical over voor 3,8 miljard euro