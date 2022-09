Workday heeft de look and feel van zijn softwareportfolio vernieuwd. De facelift moet de gebruiksvriendelijkheid van de werkomgeving moderniseren. De achterliggende gedachte is dat medewerkers tools makkelijker kunnen gebruiken.

De nieuwe look and feel van de werkomgeving van Workday moet het ontwerp van de diverse applicaties moderniseren. Dit moet het gebruik van de verschillende Workday tools voor iedere medewerker, van front office tot de IT-afdeling, makkelijker en gebruiksvriendelijker maken. De veranderingen moet Workday meer op een ‘normale’ consumentenapplicatie laten lijken in plaats van een ingewikkeld uitziende zakelijke applicatie.

Onderdeel strategie

Het aanpassen van de look and feel is onderdeel van een eerder dit jaar gestarte strategie voor een betere gebruikerservaring. Deze strategie is gebaseerd op drie onderdelen. Met Workday Engage wil de specialist focussen op het nuttiger, bruikbaarder en waardevoller maken van Workday tools voor medewerkers. Dit door het verbeteren van de belangrijkste taken en het terugbrengen van het aantal benodigde kliks om deze taken in alle Workday-producten te voltooien.

Via Workday Empower wil de softwarespecialist repetitieve taken automatiseren en de gebruikerservaring personaliseren op basis van de rol, functie en het gedrag van de medewerkers. Dit door gebruikersdata, insights en gedragspatronen beter te analyseren en hierop actie te ondernemen zodat gebruikers efficiënter en effectiever kunnen werken.

Het derde en laatste onderdeel van deze strategie is Workday Everywhere. Hiermee wil de specialist medewerkers de diverse tools laten gebruiken op de manier die zij het liefste willend. Op deze manier kunnen medewerkers overal en altijd Workday tooling gebruiken met hun favoriete device.

Concrete aanpassingen

De nieuwe gebruikerservaring is gebaseerd op de rol die medewerkers hebben in plaats van een standaard interface. Op basis van deze persoonlijke rollen, gefaciliteerd door vooraf bepaalde persona’s, krijgen medewerkers een Workday interface te zien waarmee zij direct aan de slag kunnen.

Via deze interface hebben zij direct toegang tot veelgebruikte taken en andere relevante content. Bijvoorbeeld aankondigingen, belangrijke dagen en acties. Deze kunnen vervolgens vanuit één interface nader worden bekeken en afgehandeld. Managers kunnen daarnaast meer inzicht krijgen in alle zaken rondom hun teams door de introductie van Workday Manager Insights Hub.

Overige applicaties

Bovenop dit standaardplatform kunnen nog twee Workday-applicaties worden ‘gestapeld’. Dit zijn Workday Extend, voor het bouwen van andere productiviteitsapplicaties, en Workday App Builder.

De laatste extensie is een onderdeel van Extend en biedt een low-code tool voor zakelijke eindgebruikers. Deze gebruikers kunnen daardoor zelf uitbreidende applicaties bouwen, zonder al te veel ontwikkelkennis. In de nabije toekomst zullen nog meer extensies voor het Workday-platform worden aangekondigd.