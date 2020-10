Cisco geeft WAN-portfolio grote update

Cisco heeft een aantal updates doorgevoerd in zijn WAN-portfolio. Hiermee moeten klanten makkelijker en veiliger toegang krijgen tot cloudomgevingen, -applicaties en -diensten.

De nu gepresenteerde Catalyst 8000 edge platforms moeten bedrijven op een eenvoudige en veilige wijze naar de cloud helpen, alsmede inzicht bieden in cloudgebaseerde applicaties. Of deze applicaties zich nu in de multicloud, in het eigen datacenter of in edge-omgevingen bevinden. De nu geïntroduceerde platforms zijn eigenlijk de basis van het intent-based netwerkportfolio van de techgigant.

Edge Platforms in plaats van routers

Cisco heeft het consequent over edge platforms omdat in de ogen van de techgigant de definitie van ‘router’ de afgelopen jaren verder is uitgebreid. Routers zijn volgens Cisco nu meer WAN edge devices die connectiviteit leveren van gedistribueerde locaties naar zowel datacenters en cloudomgevingen. Hierbij fungeren ze, aldus Cisco, als een soort edge devices.

Catalyst Edge platforms en gateways

Concreet bestaan de nieuwe Cisco Catalyst-toepassingen uit onder andere de Catalyst 8500 Series Edge Platform. Deze zijn specifiek ontworpen voor datacenters, colocaties en aggregatiesites. De Catalyst 8300 Series Edge Platforms moeten edge-connectiviteit afhandelen voor branche offices (bijkantoren). Daarnaast biedt de Catalyst 8000v Edge Software alle bovengenoemde functionaliteit als software.

Verder heeft Cisco ook de Catalyst Cellular Gateways gepresenteerd. Deze gateways moeten afgelegen locaties ondersteunen met draadloze WAN-technologie. Dit moet uiteindelijk de weg gaan worden voor 5G-connectiviteit binnen bijkantoren.

De Cisco Catalyst 8300- en 8500-modellen en de Cisco Cellular Catalyst Gateways zijn per direct beschikbaar. De beschikbaarheid van de Cisco Catalyst 8000v software staat voor december 2020 op de agenda.

Tip: Cisco heeft tijd nodig om Intent Based Networking succesvol te maken