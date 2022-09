Microsoft 365 updates worden voortaan automatisch doorgevoerd op vergrendelde en inactieve apparaten met geopende applicaties. Microsoft neemt de vrijheid om geopende applicaties af te sluiten en updates te forceren.

Microsoft schakelde de functie op 12 september in voor alle eindgebruikers van Microsoft 365-licenties. Sindsdien worden Microsoft 365 updates op vergrendelde en inactieve apparaten toegepast. Heeft de gebruiker een Word-document, Outlook-mail of Excel-bestand openstaan, dan neemt de Microsoft de vrijheid om de applicatie te sluiten en de update te forceren.

De techgigant belooft niet-opgeslagen bestanden met rust te laten. In het geval van een niet-opgeslagen bestand wordt de update uitgesteld totdat de gebruiker het apparaat ontgrendeld, de applicatie afsluit en de update goedkeurt. Ook apparaten met actieve macro’s zijn uitgezonderd. “Wanneer apps niet veilig kunnen worden afgesloten, worden de updates normaal toegepast”, beschreef Microsoft in een blog.

De functie heet ‘update under lock’. Voorheen voerde Microsoft geen automatische updates door voor inactieve en vergrendelde apparaten met geopende applicaties. “Een veelvoorkomend scenario is dat een gebruiker aan het eind van de dag aan een Word-document werkt, het document openlaat en het apparaat vergrendelt tot de volgende dag”, deelde de techgigant. “Office kon geen updates toepassen wanneer gebruikers hun documenten op deze manier openlieten.”

Volgens Microsoft worden dergelijke gebruikers op termijn lastiggevallen door regelmatige updatenotificaties. Ook kunnen IT-beheerders in de problemen komen wanneer het beleid van een organisatie bepaalt dat Microsoft 365 updates binnen enkele dagen of weken doorgevoerd moeten worden. Volgens de techgigant biedt de nieuwe functie uitkomst. ‘Update under lock’ heeft geen beheeropties. De functie staat voor elke eindgebruiker aan, ook wanneer een beheerder de functie liever niet gebruikt.

Massale wijziging

De schaal van de update is enorm. Naast Microsoft 365-licentiehouders schakelde Microsoft de functie in voor eindgebruikers van Visio, Project en de retailversies van Office 2016, 2019 en 2021.

Tot slot is ‘update under lock’ actief voor alle apparaten die updates ontvangen van de volgende kanalen: Current Channel (vanaf versie 2109), Monthy Enterprise Channel (vanaf versie 2112), Semi-Annual Enterprise Channel Preview (vanaf versie 2202) en Semi-Annual Enterprise Channel (vanaf versie 2208).

Tip: Windows Autopatch is beschikbaar, alternatief voor Patch Tuesday