Google Assistant- en Google Calendar-herinneringen worden binnenkort in Google Tasks weergegeven. Op dit moment biedt de techgigant drie verschillende apps voor takenlijstjes en herinneringen. De aankomende integratie verandert Google Tasks in een centraal overzicht.

Google Tasks maakt het mogelijk om taken en herinneringen in te stellen. De app is beschikbaar via iOS, Android en het zijpaneel van Gmail en Google Drive for web. Google Assistant en Google Calendar hebben een vergelijkbare functie. Ook hier kunnen gebruikers taken invoeren en herinneringen configureren.

Alle drie de apps registreren taken in een afzonderlijk systeem. Voer je aan taak in via het Tasks-venster aan de zijkant van Gmail, dan verschijnt de taak uitsluitend in Tasks. De functie kan verwarrend zijn voor gebruikers die met twee van de drie apps werken. Maak je een herinneringen aan in Assistant terwijl je meestal met Calendar werkt, dan verschijnt de herinneringen niet in het verwachte overzicht.

Assistant en Calendar naar Tasks

Google pakt het probleem aan met een update. De taken en herinneringen van Assistant en Calendar worden voortaan in Tasks weergegeven. De techgigant rolt de update in de komende maanden automatisch onder gebruikers uit. Maak je een taak aan in Assistant of Calendar, dan verschijnt de taak in een centraal overzicht van Tasks.

“Binnenkort vereenvoudigen we onze oplossingen voor taakbeheer door Assistant- en Calendar-herinneringen te migreren naar Tasks”, aldus Google in een blogpost. “Dit betekent dat je nu een gemakkelijke manier hebt om al je taken op één plek te bekijken en beheren, ongeacht of je ze met Assistant of Calendar aanmaakt.”

Waar is Keep?

Het lijkt erop dat Google een applicatie is vergeten. Google Keep wordt voornamelijk gebruikt om notities aan te maken en bij te houden, maar ook deze app maakt het mogelijk om taken en herinneringen in te stellen. Net zoals Calendar, Assistant en Tasks werkt Keep op dit moment met een afzonderlijk systeem. De blogpost van Google verduidelijkt niet of Keep onder de integratie valt.

