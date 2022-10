Oracle heeft zijn suite SaaS-applicaties Fusion Cloud van updates voor de gezondheidszorg voorzien. Alle updates zitten in de diverse zakelijke applicaties in het portfolio.

Bedrijven kunnen met de Fusion Cloud-applicaties van Oracle verschillende soorten zakelijke taken beheren en automatiseren. Denk daarbij aan het beheren van supply chains en het voorspellen van omzetresultaten.

De suite is ook een belangrijk onderdeel van de algemene cloudstrategie van Oracle. De gezondheidszorg is hierbij één van de speerpunten van de organisatie. Zo nam het bedrijf eind vorig jaar de gezondheidssoftwarespecialist Cerner over.

Updates van Fusion Cloud-portfolio

Binnen het Fusion Cloud-portfolio zijn nu meer opties voor de gezondheidszorg toegevoegd. Binnen Cloud HCM voor HRM-werkzaamheden zijn nu features geïntegreerd die het voor zorginstellingen mogelijk maken makkelijker personeelsplanningen te maken. Dit volgens geldende wet- en regelgeving. Deze planningen kunnen nu sneller worden gemaakt en hebben minder handmatig werk nodig.

De Cloud HCM features laten zorginstellingen hun medewerkers makkelijker compenseren. Ook is het eenvoudiger trainingsprogramma’s voor het verbeteren van de vaardigheden van zorgmedewerkers op te zetten.

Oracle Fusion Cloud EPM en SCM

De applicatie voor het beter uit kunnen voeren van (financiële) bedrijfstaken Cloud EPM krijgt nu ook analytics features die het mogelijk maken belangrijke datapunten in financiële bestanden te vinden. Deze features vinden trends, afwijkingen, vooroordelen over voorspellingen en variaties. Ook krijgt de Cloud EPM-applicatie van Oracle vooraf gebouwde analysedashboards en rapporten voor normale use cases binnen de gezondheidszorg.

Verder krijgt ook de Fusion Cloud-applicatie voor het beheer van supply chains, Cloud SCM, updates die zich specifiek op de gezondheidszorg richten. Met nieuwe product catalogi in de SCM interface wordt het voor instellingen makkelijker producten te vinden en te kopen. Een tool houdt nu automatisch bij wanneer de voorraad van een instelling kleiner wordt. Ook moet de laatste release van Cloud SCM een aantal andere taken stroomlijnen, zoals het beheer van leverancierskortingen.

Verder kan de Cloud SCM-applicatie van Oracle nu de medische apparatuur van zorginstellingen in de gaten houden en aangeven wanneer deze onderhoud nodig hebben. Hierbij gaat het in het bijzonder om die apparatuur die thuis bij patiënten aanwezig is.

