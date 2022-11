De nieuwe beta preview van Windows 11 introduceert meerdere updates voor Task Manager (Taakbeheer).

De nieuwe Windows 11 beta preview werd onlangs gelanceerd. Microsoft voerde meerdere wijzigingen voor Task Manager door.

De meest opmerkelijke verbetering is een nieuwe zoekbalk voor actieve processen. De zoekbalk maakt het mogelijk om processen via trefwoorden te vinden.

De dark mode van de nieuwe Task Manager kan onafhankelijk van de instelling van het Windows-thema worden in- en uitgeschakeld. Task Manager is niet meer gekoppeld aan het Windows-thema.

In de liveversie van Windows 11 vraagt Task Manager om toestemming wanneer je een proces op de ‘Efficiency’-modus instelt. In de betaversie van Windows 11 maakt Task Manager het mogelijk om de toestemmingsvraag uit te schakelen.

Van beta naar public

Op dit moment is er geen manier om zeker te weten of de updates van de preview worden verwerkt in de liveversies van Windows 11. Microsoft gebruikt de Windows Insider-kanalen vaak om verschillende versies van een functie te A/B-testen en gegevens te verzamelen over updates.

Aangezien de updates in het betakanaal werden gelanceerd is de kans aanwezig dat de updates in de komende maanden algemeen beschikbaar worden. Het experimentele Windows 11 dev-kanaal is overgegaan op een nieuw buildnummer, wat erop wijst dat het uiteindelijk de basis zal vormen voor de Windows 11 23H2 release van volgend jaar.

Tip: Microsoft onthult optimalisatietool voor Windows