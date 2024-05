Met de miljoeneninvestering van No Such Ventures wil Magic Lane uitbreiden in nieuwe markten.

“Bovendien stelt deze investering ons in staat om veiligheid, toegankelijkheid en efficiëntie in stedelijke omgevingen te verbeteren, te beginnen in de micro mobiliteitsmarkt”, aldus CEO Raymond Alves van Magic Lane. Hij wil het nieuwe geld vooral inzetten voor het uitbreiden van de commerciële activiteiten, het versterken van marketinginitiatieven en het verdiepen van samenwerkingen.

Magic Lane richt zich op de kaart-, locatie- en navigatie-industrie. Hiervoor stelt het Software Development Kits (SDK’s) beschikbaar waarmee bedrijven in verschillende programmeertalen eenvoudig kaarten, locatie- en navigatiefuncties kunnen inbouwen in voertuigen, apps en online platforms. Het ondersteunt onder andere Android, iOS, JavaScript, QT, Linux, Flutter en C++.

Lichtere kaarten

De technologie van Magic Lane moet zich onderscheiden door te functioneren op minimale hardware, de locatiegegevens van eindgebruikers niet te traceren en de navigatie en routing ook offline te laten blijven werken. Dit maakt de technologie geschikt voor elektrische fietsen, scooters en andere ingebouwde toepassingen. Ook kan het functioneel zijn voor bedrijven met grote fleets voertuigen, zoals logistieke vervoerders en ride sharing-platformen. “Om IoT en specifiek ‘connected mobiliteit’ echt tot zijn recht te laten komen zijn slimmere, lichtere en snellere kaart en navigatie-oplossingen nodig dan nu de standaard is”, reageert Thijn van Helvoirt van No Such Ventures.

Het Amsterdamse bedrijf komt voort uit Route66 en lanceerde in november 2022. Sindsdien rolde het uit in Europa en Azië. Het concurreert met grote navigatiespelers als Google, TomTom, HERE Technologies en Mapbox.

