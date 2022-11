De Belgische startup Salesnudge kan een investering van een half miljoen euro verwachten. Het bedrijf gaat de investering gebruiken voor het optimaliseren van zijn SaaS-gebaseerde verkoopoplossing voor CRM-systemen en uitbreiding van het personeelsbestand.

De ronde werd geleid door de Belgische investeringsmaatschappij LRM. Andere partners waren het Vlaamse agentschap VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) van de Vlaamse deelregering en de bank BNP.

Met de financiering gaat Salesnudge integraties met CRM-systemen efficiënter laten verlopen.

Inzichten in ruwe salesdata

Salesnudge biedt een SaaS-gebaseerde oplossing voor mkb’ers waarmee verkoopmedewerkers beter inzicht kunnen krijgen in ruwe verkoopdata en deze gegevens integreren in CRM-systemen. Hierdoor kunnen zij betere beslissingen nemen, zo is de gedachte. Dit alles met behulp van overzichtelijke dashboards en concrete actiemogelijkheden.

De SaaS-oplossing integreert daarnaast met CRM-systemen van derde partijen, waaronder het in de Belgische en Nederlandse markt veelgebruikte Teamleader. Binnenkort wordt hier het webgebaseerde sales-CRM Pipedrive aan toegevoegd.

