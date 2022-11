LinkedIn komt met een nieuwe feature die het voor gebruikers mogelijk maakt een post te plannen voor een later tijdstip.

Dit meldt Techcrunch op basis van meldingen van gebruikers. Het vooruit kunnen plannen van posts op LinkedIn was tot op heden niet mogelijk, maar blijkbaar gaat de techgigant dit nu wel mogelijk maken. Volgens de techwebsite wordt nu een nieuwe feature nu intern getest. Ook zou de feature nu meer publiekelijk beschikbaar zijn voor de Android-app en de website.

Concrete functionaliteit

De nieuwe functionaliteit voor het instellen van het publiceren van posts maakt zich kenbaar door een klein ‘klokje’ naast de publiceerknop in de post-editor. Wanneer gebruikers hierop klikken, krijgen zij een optie om een specifieke datum en een tijdstip, op basis van halve uren, te selecteren voor publicatie.

Makkelijker posts inplannen

De nieuwe feature zal welkom nieuws zijn voor marketeers, gaat Techcrunch verder. Vergelijkbare functionaliteit is al langer beschikbaar via platforms van derde partijen als Hootsuite. Nu dit ook direct in de LinkedIn-omgeving beschikbaar komt, hoeven bedrijven deze platforms niet meer te gebruiken voor het plannen van hun posts. Ook kunnen bedrijven die liever dit soort platforms uit securityoverwegingen liever niet gebruiken, nu makkelijker hun posts plannen.

Wanneer de functionaliteit algemeen beschikbaar komt, is nog niet bekend.