Informatica introduceert een integratie van Data Loader voor Amazon Redshift. De integratie stelt gebruikers in staat om grote hoeveelheden data op hoge snelheid naar Amazon Redshift te brengen.

Admins kunnen Informatica Data Loader vanaf nu starten en beheren vanuit de Amazon Redshift-console. Tijdens de aankondiging legde AWS uit dat gebruikers geen componenten of code te hoeven installeren om data te loaden. Informatica Data Loader ondersteunt grote hoeveelheden data in diverse formats, aldus de organisatie.

De integratie, vanaf nu beschikbaar op de AWS Management Console, is een onderdeel van de Informatica Intelligent Data Management Cloud (IDMC). Het AI-cloudplatform stelt organisaties in staat om data te ontdekken, catalogiseren, opschonen en integreren.

Informatica en AWS Data Exchange

Naast de loader heeft Informatica zijn Cloud Data Marketplace geïntegreerd met AWS Data Exchange. Dit maakt het volgens de organisatie makkelijker voor gebruikers om toegang te krijgen tot data van derden.

De AWS Data Exchange is een repository van meer dan 3.000 data collection sets van ruim 250 dataleveranciers. De data is beschikbaar in een centraal interface.

Met de Cloud Data Marketplace van Informatica kunnen gegevens uit verschillende bronnen worden georganiseerd in categorieën. Als gevolg is data sneller te doorzoeken en gebruiken. De oplossing biedt governance-opties en een data asset register voor het inventariseren van beschikbare datasets.

“Zo kan elke gebruiker veilig naar data shoppen”, vertelde Informatica CEO Amit Walia. Volgens de CEO is Informatica op dit moment de enige leverancier die zowel datasets van gebruikers als datasets van derden verpakt in combinatie met AWS Data Exchange.

Techzine is deze week aanwezig op AWS re:Invent. Houd de website in de gaten voor meer. In dit overzicht vind je het belangrijkste nieuws.