Maersk en IBM zijn van plan om TradeLens in het eerste kwartaal van 2023 offline te halen. Het blockchainplatform registreert de inhoud, reis en handel van scheepscontainers. Vier jaar na de lancering in 2018 gaat de stekker eruit.

TradeLens werd ontwikkeld door IBM en GTD Solution, een afdeling van Maersk. Het platform gebruikt blockchaintechnologie om de inhoud, reis en handel van scheepscontainers te registreren. Het idee is dat een havenbedrijf direct kan inzien wie een container heeft verkocht of gekocht, wat er met de container moet gebeuren en of de inhoud overeenkomt met de afspraak.

Dergelijke informatie wordt historisch gezien in papieren administraties verwerkt. De meeste containers verlaten de haven pas wanneer de administratie klopt. Importeurs, exporteurs en havenbedrijven zijn veel tijd kwijt aan het registreren en uitwisselen van informatie. TradeLens automatiseert het proces.

Een platform als TradeLens is pas waardevol wanneer een groot deel van de industrie de technologie accepteert. Je hebt weinig aan een blockchainadministratie wanneer de gegevens ongeldig worden verklaard. Industriestandaarden zijn belangrijk voor internationale handel en logistiek. Het is lastig om een voet in de deur te krijgen met nieuwe technologie.

Einde nabij

Het laatste lijkt de grootste reden voor de ondergang van TradeLens. IBM en Maersk maakten onlangs bekend dat het platform binnenkort niet meer beschikbaar is. Het plan is om binnen het eerste kwartaal van 2023 offline te gaan. Dat deelden de organisaties in een verklaring.

“Hoewel we met succes een levensvatbaar platform hebben ontwikkeld, is er helaas niet voldaan aan de vereiste van volledige, wereldwijde industriële samenwerking”, schreef Rotem Hershko, Head of Business Platforms bij A.P. Moller – Maersk. “Als gevolg heeft TradeLens niet het commerciële niveau bereikt dat nodig is om door te gaan.”

Sinds de lancering is het platform door meer dan 150 organisaties gebruikt, waaronder havenbedrijven, importeurs, exporteurs en twee van de grootste containertransporteurs ter wereld: CMA CGM en Mediterranean Shipping Company. IBM houdt vol dat het platform het transport van goederen met tot 40 procent kan versnellen.

