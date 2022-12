Dropbox maakt de overname van FormSwift bekend. De organisatie ontwikkelt software voor documentbeheer.

Dropbox koopt het bedrijf voor 95 miljoen dollar (ongeveer 90 miljoen euro). De overname werd op 15 december voltooid. Sindsdien zijn het team en de technologie van FormSwift onderdeel van Dropbox.

De storageleverancier wil FormSwift gebruiken voor de doorontwikkeling van drie bestaande oplossingen voor documentbeheer: Dropbox Sign, Dropbox Forms en Dropbox DocSend.

Op dit moment maakt de software van FormSwift het mogelijk om documenten te bewerken, ondertekenen, goedkeuren en delen. De functies hebben veel overlap met de oplossingen van Dropbox. De storageleverancier wil het aanbod uitbouwen tot een “end-to-end agreement workflow”.

Dit betekent dat gebruikers de benodigde tools hebben voor de volledige lifecycle van een document: aanmaken, opslaan, delen, bewerken, goedkeuren en onderteken.

In principe maakt Dropbox het reeds mogelijk, maar de extra mankracht van FormSwift is welkom. Daarnaast brengt de organisatie een klantenbestand van kleine bedrijven en freelancers met zich mee. “We zijn ervan overtuigd dat FormSwift een sterke aanvulling is op onze producten voor documentworkflows”, aldus Dropbox.

Dropbox en FormSwift

FormSwift werd in 2012 opgericht. Het bedrijf is in San Francisco gevestigd. Volgens FormSwift is de software sinds de oprichting gebruikt om meer dan tien miljoen documenten te creëren. Weinig bedrijven kunnen zeggen dat ze na tien jaar voor bijna 100 miljoen euro zijn overgenomen. FormSwift maakte het waar.

Volgens Crunchbase heeft Dropbox 28 overnames achter de rug. Veel van de overnames leidden tot nieuwe producten of productverbeteringen. De markt voor cloud storage is competitief. Dropbox moet bijblijven om te concurreren.

Uit de meeste recente kwartaalcijfers blijkt dat de organisatie vandaag de dag 17,6 miljoen gebruikers bedient, een miljoen meer dan in het derde kwartaal van 2021. De omzet steeg met zeven procent en de winst bedroeg 83 miljoen dollar, een stijging van meer dan acht miljoen dollar.

